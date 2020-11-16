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Додон лидирует в Приднестровье
Додон лидирует в Приднестровье
Баллотирующийся на второй срок действующий президент Молдавии Игорь Додон набрал в Приднестровье 85,8% голосов, экс-премьера Майю Санду, предварительно,... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T00:17
2020-11-16T00:17
президентские выборы в молдавии — 2020
майя санду
игорь додон
канада
молдавия
кишинев
сша
в мире
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КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Баллотирующийся на второй срок действующий президент Молдавии Игорь Додон набрал в Приднестровье 85,8% голосов, экс-премьера Майю Санду, предварительно, поддерживают молдавские граждане из-за рубежа.По данным к полуночи мск, подсчитаны все голоса на участках, открытых для жителей Приднестровья. Избиратели из непризнанной республики отдали Додону 85,8% голосов. Санду поддержали 14,2% избирателей.Картина с зарубежных участков выглядит совершенно иначе, хотя пока обработаны всего 28,06% протоколов. Более того, продолжают работать участки в США и Канаде. Среди тех граждан Молдавии, которые живут за пределами республики, поддержать Санду, предварительно, решили 64,18% избирателей, Додон набирает 35,82% голосов.В целом ЦИК обработал 92,72% протоколов с участков. Санду пока набирает 51,45%, а Додон – 48,55%.В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%.
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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, канада, молдавия, кишинев, сша, в мире

Додон лидирует в Приднестровье

00:17 16.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкБаллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон во время второго тура на выборах президента Молдавии на избирательном участке в Кишиневе
Баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон во время второго тура на выборах президента Молдавии на избирательном участке в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Баллотирующийся на второй срок действующий президент Молдавии Игорь Додон набрал в Приднестровье 85,8% голосов, экс-премьера Майю Санду, предварительно, поддерживают молдавские граждане из-за рубежа.
По данным к полуночи мск, подсчитаны все голоса на участках, открытых для жителей Приднестровья. Избиратели из непризнанной республики отдали Додону 85,8% голосов. Санду поддержали 14,2% избирателей.
Картина с зарубежных участков выглядит совершенно иначе, хотя пока обработаны всего 28,06% протоколов. Более того, продолжают работать участки в США и Канаде. Среди тех граждан Молдавии, которые живут за пределами республики, поддержать Санду, предварительно, решили 64,18% избирателей, Додон набирает 35,82% голосов.
В целом ЦИК обработал 92,72% протоколов с участков. Санду пока набирает 51,45%, а Додон – 48,55%.
В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%.
Кандидат в президенты, экс-премьер, лидер партии Действие и солидарность Майя Санду голосует во время второго тура на выборах президента Молдавии - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
Вчера, 23:13
Санду лидирует на выборах президента Молдавии по данным 90% протоколов
 
Президентские выборы в Молдавии — 2020Майя СандуИгорь ДодонКанадаМолдавияКишиневСШАВ мире
 
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