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Додон лидирует в Приднестровье
Додон лидирует в Приднестровье
Баллотирующийся на второй срок действующий президент Молдавии Игорь Додон набрал в Приднестровье 85,8% голосов, экс-премьера Майю Санду, предварительно,... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T00:17
2020-11-16T00:17
2020-11-16T00:17
президентские выборы в молдавии — 2020
майя санду
игорь додон
канада
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кишинев
сша
в мире
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КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Баллотирующийся на второй срок действующий президент Молдавии Игорь Додон набрал в Приднестровье 85,8% голосов, экс-премьера Майю Санду, предварительно, поддерживают молдавские граждане из-за рубежа.По данным к полуночи мск, подсчитаны все голоса на участках, открытых для жителей Приднестровья. Избиратели из непризнанной республики отдали Додону 85,8% голосов. Санду поддержали 14,2% избирателей.Картина с зарубежных участков выглядит совершенно иначе, хотя пока обработаны всего 28,06% протоколов. Более того, продолжают работать участки в США и Канаде. Среди тех граждан Молдавии, которые живут за пределами республики, поддержать Санду, предварительно, решили 64,18% избирателей, Додон набирает 35,82% голосов.В целом ЦИК обработал 92,72% протоколов с участков. Санду пока набирает 51,45%, а Додон – 48,55%.В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%.
https://ria.ru/20201115/vybory-1584752340.html
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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, канада, молдавия, кишинев, сша, в мире