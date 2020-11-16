https://ria.ru/20201116/vgik-1584800983.html

Путин отметил роль участников фестиваля ВГИК в будущем искусства

Путин отметил роль участников фестиваля ВГИК в будущем искусства

Президент России Владимир Путин направил участникам и гостям 40-го Международного фестиваля ВГИК приветственную телеграмму, она опубликована на сайте Кремля. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T11:53

2020-11-16T11:53

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил участникам и гостям 40-го Международного фестиваля ВГИК приветственную телеграмму, она опубликована на сайте Кремля.По словам Путина, особой гордостью фестиваля является "целая плеяда конкурсантов и лауреатов разных лет, которые прошли триумфальный творческий путь от молодых дарований до маститых профессионалов".Президент выразил уверенность, что нынешний фестиваль станет ярким, запоминающимся событием в культурной жизни страны, даст студентам возможность продемонстрировать таланты, получить бесценные уроки мастерства у выдающихся деятелей международного кинематографического сообщества, а также сделать шаг на пути к признанию и успеху.Глава государства пожелал участникам удачи и неиссякаемого вдохновения.Как сообщается на сайте мероприятия, фестиваль проходит на киноплощадках Москвы и других городов России по традиции в два этапа: 19 – 30 октября — конкурс ВГИК, 16 – 20 ноября — международный кино- и театральный конкурс.

https://ria.ru/20201112/vgik-1584307324.html

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кино и сериалы, новости культуры, вгик, владимир путин