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Путин отметил роль участников фестиваля ВГИК в будущем искусства
Путин отметил роль участников фестиваля ВГИК в будущем искусства
Президент России Владимир Путин направил участникам и гостям 40-го Международного фестиваля ВГИК приветственную телеграмму, она опубликована на сайте Кремля. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T11:53
2020-11-16T11:53
культура
кино и сериалы
новости культуры
вгик
владимир путин
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил участникам и гостям 40-го Международного фестиваля ВГИК приветственную телеграмму, она опубликована на сайте Кремля.По словам Путина, особой гордостью фестиваля является "целая плеяда конкурсантов и лауреатов разных лет, которые прошли триумфальный творческий путь от молодых дарований до маститых профессионалов".Президент выразил уверенность, что нынешний фестиваль станет ярким, запоминающимся событием в культурной жизни страны, даст студентам возможность продемонстрировать таланты, получить бесценные уроки мастерства у выдающихся деятелей международного кинематографического сообщества, а также сделать шаг на пути к признанию и успеху.Глава государства пожелал участникам удачи и неиссякаемого вдохновения.Как сообщается на сайте мероприятия, фестиваль проходит на киноплощадках Москвы и других городов России по традиции в два этапа: 19 – 30 октября — конкурс ВГИК, 16 – 20 ноября — международный кино- и театральный конкурс.
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кино и сериалы, новости культуры, вгик, владимир путин

Путин отметил роль участников фестиваля ВГИК в будущем искусства

11:53 16.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкУчебная киностудия ВГИКа
Учебная киностудия ВГИКа - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил участникам и гостям 40-го Международного фестиваля ВГИК приветственную телеграмму, она опубликована на сайте Кремля.
"Ваш легендарный форум, организованный одним из старейших кинематографических вузов мира, всегда объединяет большое количество участников из России и других государств – тех, кто искренне предан избранному делу, кому в будущем предстоит развивать национальные киношколы, определять тенденции и перспективы современного искусства. Эти встречи по праву славятся богатой историей и сложившимися традициями, атмосферой дружбы и взаимопонимания", - говорится в телеграмме.
По словам Путина, особой гордостью фестиваля является "целая плеяда конкурсантов и лауреатов разных лет, которые прошли триумфальный творческий путь от молодых дарований до маститых профессионалов".
Президент выразил уверенность, что нынешний фестиваль станет ярким, запоминающимся событием в культурной жизни страны, даст студентам возможность продемонстрировать таланты, получить бесценные уроки мастерства у выдающихся деятелей международного кинематографического сообщества, а также сделать шаг на пути к признанию и успеху.
Глава государства пожелал участникам удачи и неиссякаемого вдохновения.
Как сообщается на сайте мероприятия, фестиваль проходит на киноплощадках Москвы и других городов России по традиции в два этапа: 19 – 30 октября — конкурс ВГИК, 16 – 20 ноября — международный кино- и театральный конкурс.
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