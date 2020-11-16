https://ria.ru/20201116/vaktsiny-1584878920.html
Великобритания опубликовала список закупаемых вакцин от COVID-19
Великобритания опубликовала список закупаемых вакцин от COVID-19
Британские власти выделили более 230 миллионов фунтов стерлингов для производства прививок от коронавируса и обнародовали список закупаемых вакцин. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T17:41
2020-11-16T17:41
2020-11-16T17:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
astrazeneca
оксфордский университет
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 16 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские власти выделили более 230 миллионов фунтов стерлингов для производства прививок от коронавируса и обнародовали список закупаемых вакцин.Министерство приводит перечень вакцин-кандидатов, договоренности о приобретении которых были достигнуты с британскими и зарубежными компаниями. Всего Британия "зарезервировала" для своих граждан 350 миллионов доз вакцин.В частности, власти закупят 100 миллионов доз вакцины, разрабатываемой Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca (в настоящее время проходит третью фазу испытаний), 40 миллионов доз вакцины BioNTech/Pfizer (третья фаза испытаний), 60 миллионов доз вакцины Novavax (третья фаза), 60 миллионов доз Valneva (на стадии предклинический испытаний), 60 миллионов доз от GSK/Sanofi (первая фаза клинических испытаний) и 30 миллионов доз от Janssen (вторая фаза испытаний)."После публикации необходимой информации (об испытанных препаратах) мы изучим, какая из вакцин будет отвечать жестким стандартам безопасности и эффективности. Только после этого наш регулятор будет решать, может ли вакцина распространяться среди населения", - отмечается в сообщении.Медицинские власти Англии заявляли, что в декабре вакцину могут получить лишь единицы, массовая вакцинация будет развернута весной 2021 года. При этом правительство составило перечень приоритетных пациентов: вначале вакцину получат пациенты и сотрудники домов престарелых, затем медики, а потом, постепенно, люди старшего поколения. Детей на начальном этапе вакцинировать не планируется, так как считается, что в возрасте до 12 лет они не являются опасными переносчиками коронавируса. Вакцинация, по заявлению министра здравоохранения Британии Мэтта Хэнкока, будет сугубо добровольной.Сделать прививку от коронавируса можно будет в поликлинике по месту жительства или в мобильном центре вакцинации. Британские врачи уже получили распоряжение подготовиться к вакцинации и начать ее, как только препарат будет доступен и одобрен регулятором.Профсоюз British Medical Association (BMA) заявил, что медики будут вакцинировать жителей страны от коронавируса ежедневно, без выходных и по 12 часов в сутки.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201105/vaktsina-1583160313.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , оксфордский университет, великобритания, в мире
ЛОНДОН, 16 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские власти выделили более 230 миллионов фунтов стерлингов для производства прививок от коронавируса и обнародовали список закупаемых вакцин.
"Мы инвестировали более 230 миллионов в производство вакцины, которая окажется действенной, а также предприняли огромное количество шагов по планированию и подготовке быстрого распространения вакцины. Мы приняли меры для обеспечения необходимого количества транспорта, защитных комплектов и всей логистики", - говорится в заявлении министерства по вопросам бизнеса.
Министерство приводит перечень вакцин-кандидатов, договоренности о приобретении которых были достигнуты с британскими и зарубежными компаниями. Всего Британия "зарезервировала" для своих граждан 350 миллионов доз вакцин.
В частности, власти закупят 100 миллионов доз вакцины, разрабатываемой Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca
(в настоящее время проходит третью фазу испытаний), 40 миллионов доз вакцины BioNTech/Pfizer (третья фаза испытаний), 60 миллионов доз вакцины Novavax (третья фаза), 60 миллионов доз Valneva (на стадии предклинический испытаний), 60 миллионов доз от GSK/Sanofi (первая фаза клинических испытаний) и 30 миллионов доз от Janssen (вторая фаза испытаний).
"После публикации необходимой информации (об испытанных препаратах) мы изучим, какая из вакцин будет отвечать жестким стандартам безопасности и эффективности. Только после этого наш регулятор будет решать, может ли вакцина распространяться среди населения", - отмечается в сообщении.
Медицинские власти Англии заявляли, что в декабре вакцину могут получить лишь единицы, массовая вакцинация будет развернута весной 2021 года. При этом правительство составило перечень приоритетных пациентов: вначале вакцину получат пациенты и сотрудники домов престарелых, затем медики, а потом, постепенно, люди старшего поколения. Детей на начальном этапе вакцинировать не планируется, так как считается, что в возрасте до 12 лет они не являются опасными переносчиками коронавируса. Вакцинация, по заявлению министра здравоохранения Британии Мэтта Хэнкока, будет сугубо добровольной.
Сделать прививку от коронавируса можно будет в поликлинике по месту жительства или в мобильном центре вакцинации. Британские врачи уже получили распоряжение подготовиться к вакцинации и начать ее, как только препарат будет доступен и одобрен регулятором.
Профсоюз British Medical Association (BMA) заявил, что медики будут вакцинировать жителей страны от коронавируса ежедневно, без выходных и по 12 часов в сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.