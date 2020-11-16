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https://ria.ru/20201116/vaktsina-1584853861.html
Малайзия рассматривает приобретение российской вакцины от коронавируса
Малайзия рассматривает приобретение российской вакцины от коронавируса
Малайзия надеется в скором времени получить лучшие из разработанных в мире вакцин от COVID-19, в том числе российскую вакцину Sputnik V, и начать вакцинацию... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T15:43
2020-11-16T15:43
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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малайзия
в мире
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БАНГКОК, 16 ноя – РИА Новости. Малайзия надеется в скором времени получить лучшие из разработанных в мире вакцин от COVID-19, в том числе российскую вакцину Sputnik V, и начать вакцинацию населения в первом и втором квартале 2021 года, заявил в понедельник министр здравоохранения страны Адхам Баба.Слова министра цитирует малайзийское государственное информационное агентство Bernama.Малайзия рассматривает 10 вариантов вакцин, произведенных ведущими странами и прошедших третий этап клинических испытаний, и ведет переговоры с производителями, заявил министр."Нам сообщили, например, что вакцина, произведенная компаниями Pfizer и BioNTech, показывает эффективность на уровне 90%. Это хороший здоровый показатель. Мы уверены, что в мире есть еще немало ведущих производителей, таких, как Научно-исследовательский центр имени Гамалеи, чья вакцина (Sputnik V) тоже прошла третью фазу клинических испытаний, и мы рассматриваем это тоже, как хорошую возможность для вакцинации нашего населения", - сказал Адхам Баба."Мы пока не получили исчерпывающей информации о прохождении третьей фазы испытаний вакциной, которая производится в КНР, и там мы еще не закончили переговоры", - добавил он.Министр подчеркнул, что приобретение вакцин от нового коронавируса для Малайзии будет основано на тщательном изучении каждой из вакцин-кандидатов с точки зрения качества и безопасности, а также использования и регистрации вакцины страной-производителем.По данным минздрава Малайзии, за время пандемии в стране заболели коронавирусной инфекцией 47 417 человек, выздоровели 34 785 человек, скончались 309 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, китай, малайзия, в мире

Малайзия рассматривает приобретение российской вакцины от коронавируса

15:43 16.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра держит шприц перед вакцинацией от коронавируса
Медсестра держит шприц перед вакцинацией от коронавируса - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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БАНГКОК, 16 ноя – РИА Новости. Малайзия надеется в скором времени получить лучшие из разработанных в мире вакцин от COVID-19, в том числе российскую вакцину Sputnik V, и начать вакцинацию населения в первом и втором квартале 2021 года, заявил в понедельник министр здравоохранения страны Адхам Баба.
Слова министра цитирует малайзийское государственное информационное агентство Bernama.
Малайзия рассматривает 10 вариантов вакцин, произведенных ведущими странами и прошедших третий этап клинических испытаний, и ведет переговоры с производителями, заявил министр.
"Нам сообщили, например, что вакцина, произведенная компаниями Pfizer и BioNTech, показывает эффективность на уровне 90%. Это хороший здоровый показатель. Мы уверены, что в мире есть еще немало ведущих производителей, таких, как Научно-исследовательский центр имени Гамалеи, чья вакцина (Sputnik V) тоже прошла третью фазу клинических испытаний, и мы рассматриваем это тоже, как хорошую возможность для вакцинации нашего населения", - сказал Адхам Баба.
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"Мы пока не получили исчерпывающей информации о прохождении третьей фазы испытаний вакциной, которая производится в КНР, и там мы еще не закончили переговоры", - добавил он.
Министр подчеркнул, что приобретение вакцин от нового коронавируса для Малайзии будет основано на тщательном изучении каждой из вакцин-кандидатов с точки зрения качества и безопасности, а также использования и регистрации вакцины страной-производителем.
По данным минздрава Малайзии, за время пандемии в стране заболели коронавирусной инфекцией 47 417 человек, выздоровели 34 785 человек, скончались 309 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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