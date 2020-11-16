https://ria.ru/20201116/vaktsina-1584849844.html

Moderna рассказала о предварительных итогах испытаний вакцины от COVID-19

Moderna рассказала о предварительных итогах испытаний вакцины от COVID-19

Промежуточные итоги III фазы испытания вакцины от COVID-19 компании Moderna показали эффективность 94,5%, говорится в заявлении. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T15:50

2020-11-16T15:50

2020-11-16T17:09

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сша

в мире

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Промежуточные итоги III фазы испытания вакцины от COVID-19 компании Moderna показали эффективность 94,5%, говорится в заявлении.Всего в испытаниях компании в США участвовали более 30 тысяч человек. Первый промежуточный анализ базировался на 95 случаях заражения, из которых 90 случаев COVID-19 наблюдались в группе, получавшей плацебо и только пять случаев в группе, получившей вакцину mRNA-1273."Компания в ближайшие недели намерена обратиться в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США за экстренным разрешением на применение и рассчитывает, что это разрешение будет базироваться на окончательном анализе 151 случая", - говорится в заявлении.В середине марта Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний в Сиэтле (штат Вашингтон) объявил о начале клинических испытаний на людях вакцины, которая была разработана Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) совместно с биотехнологической компанией Moderna. Вакцина мРНК-1273 была разработана с использованием генетической платформы, называемой мРНК (мессенджер РНК). Она направляет клетки организма на экспрессию вирусного белка, который, как надеются ученые, вызовет сильный иммунный ответ. Вакцина успешно прошла испытания на животных.Компания Moderna 18 мая объявила о позитивном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса. C 27 июля Moderna приступила к испытаниям вакцины, в которых участвуют около 30 тысяч добровольцев.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сиэтл, вашингтон (штат), сша, в мире, коронавирус covid-19