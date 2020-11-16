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Moderna рассказала о предварительных итогах испытаний вакцины от COVID-19
Moderna рассказала о предварительных итогах испытаний вакцины от COVID-19
Промежуточные итоги III фазы испытания вакцины от COVID-19 компании Moderna показали эффективность 94,5%, говорится в заявлении. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T15:50
2020-11-16T17:09
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Промежуточные итоги III фазы испытания вакцины от COVID-19 компании Moderna показали эффективность 94,5%, говорится в заявлении.Всего в испытаниях компании в США участвовали более 30 тысяч человек. Первый промежуточный анализ базировался на 95 случаях заражения, из которых 90 случаев COVID-19 наблюдались в группе, получавшей плацебо и только пять случаев в группе, получившей вакцину mRNA-1273."Компания в ближайшие недели намерена обратиться в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США за экстренным разрешением на применение и рассчитывает, что это разрешение будет базироваться на окончательном анализе 151 случая", - говорится в заявлении.В середине марта Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний в Сиэтле (штат Вашингтон) объявил о начале клинических испытаний на людях вакцины, которая была разработана Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) совместно с биотехнологической компанией Moderna. Вакцина мРНК-1273 была разработана с использованием генетической платформы, называемой мРНК (мессенджер РНК). Она направляет клетки организма на экспрессию вирусного белка, который, как надеются ученые, вызовет сильный иммунный ответ. Вакцина успешно прошла испытания на животных.Компания Moderna 18 мая объявила о позитивном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса. C 27 июля Moderna приступила к испытаниям вакцины, в которых участвуют около 30 тысяч добровольцев.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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сиэтл, вашингтон (штат), сша, в мире, коронавирус covid-19

Moderna рассказала о предварительных итогах испытаний вакцины от COVID-19

15:50 16.11.2020 (обновлено: 17:09 16.11.2020)
 
© AFP 2020Доброволец проходит тестирование перед введением вакцины mRNA-1273 производства компании Moderna в Детройте
Доброволец проходит тестирование перед введением вакцины mRNA-1273 производства компании Moderna в Детройте - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© AFP 2020
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Промежуточные итоги III фазы испытания вакцины от COVID-19 компании Moderna показали эффективность 94,5%, говорится в заявлении.
Всего в испытаниях компании в США участвовали более 30 тысяч человек. Первый промежуточный анализ базировался на 95 случаях заражения, из которых 90 случаев COVID-19 наблюдались в группе, получавшей плацебо и только пять случаев в группе, получившей вакцину mRNA-1273.
"Компания в ближайшие недели намерена обратиться в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США за экстренным разрешением на применение и рассчитывает, что это разрешение будет базироваться на окончательном анализе 151 случая", - говорится в заявлении.
В середине марта Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний в Сиэтле (штат Вашингтон) объявил о начале клинических испытаний на людях вакцины, которая была разработана Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) совместно с биотехнологической компанией Moderna. Вакцина мРНК-1273 была разработана с использованием генетической платформы, называемой мРНК (мессенджер РНК). Она направляет клетки организма на экспрессию вирусного белка, который, как надеются ученые, вызовет сильный иммунный ответ. Вакцина успешно прошла испытания на животных.
Компания Moderna 18 мая объявила о позитивном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса. C 27 июля Moderna приступила к испытаниям вакцины, в которых участвуют около 30 тысяч добровольцев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСиэтлВашингтон (штат)СШАВ миреКоронавирус COVID-19
 
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