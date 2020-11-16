https://ria.ru/20201116/ubiystvo-1584832842.html
Жителя Ингушетии убили из-за кровной мести
Жителя Ингушетии убили из-за кровной мести
В Ингушетии застрелили местного жителя, по предварительным данным, мотивом убийства могла стать кровная месть, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T14:05
2020-11-16T14:05
2020-11-16T17:51
республика ингушетия
происшествия
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НАЛЬЧИК, 16 ноя — РИА Новости. В Ингушетии застрелили местного жителя, по предварительным данным, мотивом убийства могла стать кровная месть, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Инцидент произошел утром в понедельник на улице Комсомольской в городе Сунжа.В СУ СК по региону сообщили, что преступник использовал огнестрельное оружие. На месте инцидента обнаружили и изъяли гильзы и пули, предположительно, калибра 9 миллиметров, мобильный телефон и автомобиль ВАЗ-2111, в котором находился погибший.Как отметили следователи, 37-летний мужчина скончался по пути в больницу от полученных ранений."Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также установление и задержание лица, его совершившего", — заявили в ведомстве.По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье об убийстве, она предусматривает до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20201116/ubiystvo-1584772083.html
https://ria.ru/20200914/ingushetiya-1577238269.html
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республика ингушетия, происшествия
НАЛЬЧИК, 16 ноя — РИА Новости.
В Ингушетии
застрелили местного жителя, по предварительным данным, мотивом убийства могла стать кровная месть, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Инцидент произошел утром в понедельник на улице Комсомольской в городе Сунжа.
В СУ СК по региону сообщили, что преступник использовал огнестрельное оружие. На месте инцидента обнаружили и изъяли гильзы и пули, предположительно, калибра 9 миллиметров, мобильный телефон и автомобиль ВАЗ-2111, в котором находился погибший.
Как отметили следователи, 37-летний мужчина скончался по пути в больницу от полученных ранений.
"Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также установление и задержание лица, его совершившего", — заявили в ведомстве.
По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье об убийстве, она предусматривает до 15 лет лишения свободы.