https://ria.ru/20201116/tyumen-1584838511.html

В Тюмени откроются две школы, построенные по типовому проекту

В Тюмени откроются две школы, построенные по типовому проекту

Две тюменские школы, строящиеся по типовому проекту, который был рекомендован Минстроем России, откроются в 2021 году, сообщает главное управление строительства РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T14:36

2020-11-16T14:36

2020-11-16T14:36

тюменская область

общество

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ТЮМЕНЬ, 16 ноя - РИА Новости. Две тюменские школы, строящиеся по типовому проекту, который был рекомендован Минстроем России, откроются в 2021 году, сообщает главное управление строительства области.В настоящее время в школах, рассчитанных на 1200 мест, ведутся отделочные работы и монтаж внутренних инженерных сетей."Обе школы строятся по проекту, включенному Минстроем России в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования, как отвечающему всем критериям экономической эффективности и рекомендованному для тиражирования по всей стране", - отметили в управлении.В реестр на сегодняшний день включено 27 объектов в Тюменской области, в том числе восемь общеобразовательных учреждений.По запросам из других регионов госзаказчиком заключены контракты на строительство таких же школ в Березовском городском округе Свердловской области и в городе Североморск Мурманской области.

https://ria.ru/20201113/detsady-1584484688.html

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общество