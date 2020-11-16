https://ria.ru/20201116/trump-1584762657.html

Трамп отметил свою роль в успешном запуске Crew Dragon

Трамп отметил свою роль в успешном запуске Crew Dragon

Президент США Дональд Трамп поздравил НАСА с успешным пилотируемым стартом Crew Dragon, напомнил о заслуге в этом своей администрации. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T04:13

2020-11-16T04:13

2020-11-16T04:13

дональд трамп

международная космическая станция (мкс)

dragon spacex

космос - риа наука

наса

spacex

барак обама

флорида

вашингтон (город)

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ВАШИНГТОН, 16 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поздравил НАСА с успешным пилотируемым стартом Crew Dragon, напомнил о заслуге в этом своей администрации.Для США это второй пилотируемый старт с 2011 года, когда была завершена программа Space Shuttle.Несмотря на то, что возобновление США самостоятельных пилотируемых полетов произошло при президенте Трампе, НАСА заключило контракт с частной компанией SpaceX, создавшей Crew Dragon, еще в 2014 году, когда страной руководил демократ Барак Обама. По контракту с НАСА пилотируемый аппарат Starliner создает компания Boeing. Его первый пилотируемый полет ожидается в 2021 году.Crew Dragon стартовал во Флориде в 03.27 мск в понедельник, его стыковка с МКС запланирована на утро вторника.Для США возобновление собственной пилотируемой программы имеет особенно важное значение, поскольку снижает зависимость от России в доставке своих астронавтов на МКС.

https://ria.ru/20200828/tramp-1576408008.html

флорида

вашингтон (город)

сша

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дональд трамп, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, наса, spacex, барак обама, флорида, вашингтон (город), сша