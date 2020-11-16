Трамп отметил свою роль в успешном запуске Crew Dragon
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 16 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поздравил НАСА с успешным пилотируемым стартом Crew Dragon, напомнил о заслуге в этом своей администрации.
"Великолепный запуск! НАСА было близко к катастрофе, когда мы занялись этим. Сейчас оно (агентство - ред.) снова "горяченькое", самое продвинутое, (самый лучший) космический центр в мире, далеко впереди всех!" - написал Трамп в своем Twitter-аккаунте вскоре после запуска ракеты-носителя Falcon 9 кораблем Crew Dragon, на борту которого находятся трое астронавтов НАСА и астронавт из Японии.
Для США это второй пилотируемый старт с 2011 года, когда была завершена программа Space Shuttle.
Несмотря на то, что возобновление США самостоятельных пилотируемых полетов произошло при президенте Трампе, НАСА заключило контракт с частной компанией SpaceX, создавшей Crew Dragon, еще в 2014 году, когда страной руководил демократ Барак Обама. По контракту с НАСА пилотируемый аппарат Starliner создает компания Boeing. Его первый пилотируемый полет ожидается в 2021 году.
Для США возобновление собственной пилотируемой программы имеет особенно важное значение, поскольку снижает зависимость от России в доставке своих астронавтов на МКС.
28 августа, 06:48Трамп пообещал отправить женщину на Луну и водрузить флаг на Марсе