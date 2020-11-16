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Трамп отметил свою роль в успешном запуске Crew Dragon
Трамп отметил свою роль в успешном запуске Crew Dragon
Президент США Дональд Трамп поздравил НАСА с успешным пилотируемым стартом Crew Dragon, напомнил о заслуге в этом своей администрации. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T04:13
2020-11-16T04:13
дональд трамп
международная космическая станция (мкс)
dragon spacex
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наса
spacex
барак обама
флорида
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ВАШИНГТОН, 16 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поздравил НАСА с успешным пилотируемым стартом Crew Dragon, напомнил о заслуге в этом своей администрации.Для США это второй пилотируемый старт с 2011 года, когда была завершена программа Space Shuttle.Несмотря на то, что возобновление США самостоятельных пилотируемых полетов произошло при президенте Трампе, НАСА заключило контракт с частной компанией SpaceX, создавшей Crew Dragon, еще в 2014 году, когда страной руководил демократ Барак Обама. По контракту с НАСА пилотируемый аппарат Starliner создает компания Boeing. Его первый пилотируемый полет ожидается в 2021 году.Crew Dragon стартовал во Флориде в 03.27 мск в понедельник, его стыковка с МКС запланирована на утро вторника.Для США возобновление собственной пилотируемой программы имеет особенно важное значение, поскольку снижает зависимость от России в доставке своих астронавтов на МКС.
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дональд трамп, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, наса, spacex, барак обама, флорида, вашингтон (город), сша

Трамп отметил свою роль в успешном запуске Crew Dragon

04:13 16.11.2020
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 16 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поздравил НАСА с успешным пилотируемым стартом Crew Dragon, напомнил о заслуге в этом своей администрации.
"Великолепный запуск! НАСА было близко к катастрофе, когда мы занялись этим. Сейчас оно (агентство - ред.) снова "горяченькое", самое продвинутое, (самый лучший) космический центр в мире, далеко впереди всех!" - написал Трамп в своем Twitter-аккаунте вскоре после запуска ракеты-носителя Falcon 9 кораблем Crew Dragon, на борту которого находятся трое астронавтов НАСА и астронавт из Японии.
Для США это второй пилотируемый старт с 2011 года, когда была завершена программа Space Shuttle.
Несмотря на то, что возобновление США самостоятельных пилотируемых полетов произошло при президенте Трампе, НАСА заключило контракт с частной компанией SpaceX, создавшей Crew Dragon, еще в 2014 году, когда страной руководил демократ Барак Обама. По контракту с НАСА пилотируемый аппарат Starliner создает компания Boeing. Его первый пилотируемый полет ожидается в 2021 году.
Crew Dragon стартовал во Флориде в 03.27 мск в понедельник, его стыковка с МКС запланирована на утро вторника.
Для США возобновление собственной пилотируемой программы имеет особенно важное значение, поскольку снижает зависимость от России в доставке своих астронавтов на МКС.
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
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Дональд ТрампМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаНАСАSpaceXБарак ОбамаФлоридаВашингтон (город)США
 
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