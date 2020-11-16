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https://ria.ru/20201116/todorenko-1584762908.html
Авербух и Исинбаева поспорили из-за плачущей на ледовом шоу Тодоренко
Авербух и Исинбаева поспорили из-за плачущей на ледовом шоу Тодоренко
Хореограф и продюсер Илья Авербух вступил в спор в эфире Первого канала с членом жюри нового сезона шоу "Ледниковый период" Еленой Исинбаевой после выступления... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T04:44
2020-11-16T04:44
никита михалков
шоубиз
россия
регина тодоренко
илья авербух
роман костомаров
первый канал (телеканал)
елена исинбаева
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Хореограф и продюсер Илья Авербух вступил в спор в эфире Первого канала с членом жюри нового сезона шоу "Ледниковый период" Еленой Исинбаевой после выступления Регины Тодоренко и Романа Костомарова.Участники телепроекта исполнили номер в образе персонажей из фильма "Сибирский цирюльник". Исинбаева единственная из судей поставила им 5,9 балла из 6 возможных за артистизм и подчеркнула, что такую оценку пара получила из-за Тодоренко.После этого Тодоренко расплакалась и призналась, что не смогла сдержать эмоции из-за оценки члена жюри. За нее вступился Авербух. Хореограф спросил у Исинбаевой, помнит ли она сцену из картины, которую разыграли участники шоу.Она парировала, что тоже могла бы "расплакаться" из-за частой критики в свой адрес.При этом Исинбаева назвала пару Тодоренко и Костомарова своими фаворитами и призналась в любви к телеведущей, добавив, что не относится к ней предвзято.
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никита михалков, россия, регина тодоренко, илья авербух, роман костомаров, первый канал (телеканал), елена исинбаева

Авербух и Исинбаева поспорили из-за плачущей на ледовом шоу Тодоренко

04:44 16.11.2020
 
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Хореограф и продюсер Илья Авербух вступил в спор в эфире Первого канала с членом жюри нового сезона шоу "Ледниковый период" Еленой Исинбаевой после выступления Регины Тодоренко и Романа Костомарова.
Участники телепроекта исполнили номер в образе персонажей из фильма "Сибирский цирюльник". Исинбаева единственная из судей поставила им 5,9 балла из 6 возможных за артистизм и подчеркнула, что такую оценку пара получила из-за Тодоренко.
"Я хочу от Вас большего", — заявила Исинбаева.
После этого Тодоренко расплакалась и призналась, что не смогла сдержать эмоции из-за оценки члена жюри. За нее вступился Авербух. Хореограф спросил у Исинбаевой, помнит ли она сцену из картины, которую разыграли участники шоу.

"Не помню. Почему я должна помнить сюжет, если они мне его тут не отразили? Когда начинают сюжет рассказывать словами, я считаю, что это недоработка в артистизме. Ну, прости, Илюш, ну, правда. Слушайте, мы тут судьи, у нас есть своя точка зрения", — ответила Исинбаева.

Она парировала, что тоже могла бы "расплакаться" из-за частой критики в свой адрес.

"Я надеюсь, что после этой сцены люди еще раз посмотрят этот замечательный фильм Никиты Михалкова. Просто нужно открыть свое сердце, и вы услышите", — заключил Авербух.

При этом Исинбаева назвала пару Тодоренко и Костомарова своими фаворитами и призналась в любви к телеведущей, добавив, что не относится к ней предвзято.
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ШоубизНикита МихалковРоссияРегина ТодоренкоИлья АвербухРоман КостомаровПервый канал (телеканал)Елена Исинбаева
 
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