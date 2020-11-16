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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201116/tikhanovskaya-1584826863.html
Тихановская хочет отключить Минск от SWIFT
Тихановская хочет отключить Минск от SWIFT
Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белоруской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что добивается отключения Белоруссии от международной системы... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T13:36
2020-11-16T13:36
протесты в белоруссии
светлана тихановская
беларусбанк
swift
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 16 ноя - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белоруской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что добивается отключения Белоруссии от международной системы SWIFT и прекращения кредитования иностранными банками государственных Беларусбанка и Белагропромбанка."Мы работаем, чтобы иностранные банки прекращали кредитовать и сотрудничать с белорусскими, в первую очередь, государственными – это Беларусбанк и Белагропром (Белагропромбанк – ред.)", - говорится в заявлении Тихановской, распространенной ее пресс-службой в понедельник.Она добавила, что оппозиция также обсуждает возможность отключения официального Минска от межбанковской системы организации расчетов SWIFT."Обсуждаем возможность отключения режима Лукашенко от системы SWIFT", - говорится в заявлении.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская, требует назначения новых выборов.
https://ria.ru/20201114/belorussiya-1584636417.html
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светлана тихановская, беларусбанк, swift, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Тихановская хочет отключить Минск от SWIFT

13:36 16.11.2020
 
© AP Photo / Michael SohnСветлана Тихановская в Берлине
Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© AP Photo / Michael Sohn
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МИНСК, 16 ноя - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белоруской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что добивается отключения Белоруссии от международной системы SWIFT и прекращения кредитования иностранными банками государственных Беларусбанка и Белагропромбанка.
"Мы работаем, чтобы иностранные банки прекращали кредитовать и сотрудничать с белорусскими, в первую очередь, государственными – это Беларусбанк и Белагропром (Белагропромбанк – ред.)", - говорится в заявлении Тихановской, распространенной ее пресс-службой в понедельник.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
14 ноября, 16:16Протесты в Белоруссии
Тихановская призвала к санкциям против бизнеса, поддерживающего Лукашенко
Она добавила, что оппозиция также обсуждает возможность отключения официального Минска от межбанковской системы организации расчетов SWIFT.
"Обсуждаем возможность отключения режима Лукашенко от системы SWIFT", - говорится в заявлении.
Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская, требует назначения новых выборов.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяБеларусбанкSWIFTАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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