https://ria.ru/20201116/testirovanie-1584815575.html
Роспотребнадзор определил норму тестирований на коронавирус
Роспотребнадзор определил норму тестирований на коронавирус
Уровень тестирования на COVID-19 среднесуточно за неделю должен составлять не менее 200 исследований на 100 тысяч населения, соответствующее постановление... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T12:46
2020-11-16T12:46
2020-11-16T12:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Уровень тестирования на COVID-19 среднесуточно за неделю должен составлять не менее 200 исследований на 100 тысяч населения, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления возбудителя методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) не менее 200 исследований на 100 тысяч населения (среднесуточно за семь календарных дней)", - говорится в документе.Уточняется, что постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201116/vitaminy-1584604484.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова