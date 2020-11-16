https://ria.ru/20201116/testirovanie-1584815575.html

Роспотребнадзор определил норму тестирований на коронавирус

Роспотребнадзор определил норму тестирований на коронавирус

Уровень тестирования на COVID-19 среднесуточно за неделю должен составлять не менее 200 исследований на 100 тысяч населения, соответствующее постановление... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T12:46

2020-11-16T12:46

2020-11-16T12:46

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Уровень тестирования на COVID-19 среднесуточно за неделю должен составлять не менее 200 исследований на 100 тысяч населения, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления возбудителя методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) не менее 200 исследований на 100 тысяч населения (среднесуточно за семь календарных дней)", - говорится в документе.Уточняется, что постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201116/vitaminy-1584604484.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова