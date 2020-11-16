https://ria.ru/20201116/terrorizm-1584855806.html
Путин и Макрон обсудили борьбу с терроризмом
Путин и Макрон обсудили борьбу с терроризмом
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере совместного... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T15:50
2020-11-16T15:50
2020-11-16T15:50
россия
эммануэль макрон
владимир путин
франция
в мире
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере совместного противодействия террористической угрозе, сообщает пресс-служба Кремля."Затронуты некоторые вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере совместного противодействия террористической угрозе. Дана положительная оценка состоявшимся в Москве 11-12 ноября переговорам министра внутренних дел Франции Дарманена с руководителями профильных российских ведомств", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201110/terrorizm-1583951649.html
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россия, эммануэль макрон, владимир путин, франция, в мире