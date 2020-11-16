https://ria.ru/20201116/terrorizm-1584855806.html

Путин и Макрон обсудили борьбу с терроризмом

Путин и Макрон обсудили борьбу с терроризмом

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере совместного... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T15:50

2020-11-16T15:50

2020-11-16T15:50

россия

эммануэль макрон

владимир путин

франция

в мире

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере совместного противодействия террористической угрозе, сообщает пресс-служба Кремля."Затронуты некоторые вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере совместного противодействия террористической угрозе. Дана положительная оценка состоявшимся в Москве 11-12 ноября переговорам министра внутренних дел Франции Дарманена с руководителями профильных российских ведомств", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201110/terrorizm-1583951649.html

россия

франция

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россия, эммануэль макрон, владимир путин, франция, в мире