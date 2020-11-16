https://ria.ru/20201116/strategiya-1584834269.html

Путин назвал приоритетное направление новой антинаркотической стратегии

Путин назвал приоритетное направление новой антинаркотической стратегии

Одно из приоритетных направлений новой антинаркотической стратегии - продолжение жесткой, бескомпромиссной борьбы с наркотиками, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T14:13

2020-11-16T14:13

2020-11-16T14:31

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584492913_0:0:2963:1667_1400x0_80_0_0_97205c471a9f5a6dc0a030791b270997.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Одно из приоритетных направлений новой антинаркотической стратегии - продолжение жесткой, бескомпромиссной борьбы с наркотиками, заявил президент РФ Владимир Путин."Наша задача - повысить эффективность противодействия незаконному обороту наркотиков. По всем фронтам действовать более активно и наступательно. Именно на это должна быть нацелена и новая стратегия государственной антинаркотической политики России до 2030 года, проект которой мы сегодня с вами рассмотрим", - сказал он на заседании Совбеза РФ."Безусловно, одно из приоритетных направлений - это продолжение жесткой, бескомпромиссной борьбы с наркобизнесом по линии правоохранительных органов и спецслужб", - добавил Путин.Он подчеркнул, что "результаты и показатели здесь должны быть значительно выше того, что мы имеем на сегодняшний день".

https://ria.ru/20201112/narkotiki-1584266231.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество