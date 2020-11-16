https://ria.ru/20201116/strategiya-1584834269.html
Путин назвал приоритетное направление новой антинаркотической стратегии
Путин назвал приоритетное направление новой антинаркотической стратегии
Одно из приоритетных направлений новой антинаркотической стратегии - продолжение жесткой, бескомпромиссной борьбы с наркотиками, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T14:13
2020-11-16T14:13
2020-11-16T14:31
владимир путин
общество
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Одно из приоритетных направлений новой антинаркотической стратегии - продолжение жесткой, бескомпромиссной борьбы с наркотиками, заявил президент РФ Владимир Путин."Наша задача - повысить эффективность противодействия незаконному обороту наркотиков. По всем фронтам действовать более активно и наступательно. Именно на это должна быть нацелена и новая стратегия государственной антинаркотической политики России до 2030 года, проект которой мы сегодня с вами рассмотрим", - сказал он на заседании Совбеза РФ."Безусловно, одно из приоритетных направлений - это продолжение жесткой, бескомпромиссной борьбы с наркобизнесом по линии правоохранительных органов и спецслужб", - добавил Путин.Он подчеркнул, что "результаты и показатели здесь должны быть значительно выше того, что мы имеем на сегодняшний день".
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владимир путин, общество
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости.
Одно из приоритетных направлений новой антинаркотической стратегии - продолжение жесткой, бескомпромиссной борьбы с наркотиками, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Наша задача - повысить эффективность противодействия незаконному обороту наркотиков. По всем фронтам действовать более активно и наступательно. Именно на это должна быть нацелена и новая стратегия государственной антинаркотической политики России до 2030 года, проект которой мы сегодня с вами рассмотрим", - сказал он на заседании Совбеза РФ.
"Безусловно, одно из приоритетных направлений - это продолжение жесткой, бескомпромиссной борьбы с наркобизнесом по линии правоохранительных органов и спецслужб", - добавил Путин.
Он подчеркнул, что "результаты и показатели здесь должны быть значительно выше того, что мы имеем на сегодняшний день".