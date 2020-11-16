https://ria.ru/20201116/stavrapol-1584728750.html
Голосовой помощник будет заполнять документы вместо ставропольских врачей
Голосовой помощник будет заполнять документы вместо ставропольских врачей
Технологию голосового набора документов внедрили в Ставропольской краевой клинической больнице. Особенность программы заключается в том, что она распознает не... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T08:00
2020-11-16T08:00
2020-11-16T10:17
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Технологию голосового набора документов внедрили в Ставропольской краевой клинической больнице. Особенность программы заключается в том, что она распознает не только обыденную речь, но и сложные медицинские термины.Теперь врачам не нужно тратить драгоценное время на заполнение бумаг вручную, так как такой метод позволяет заполнить документы в полтора-три раза быстрее, сообщили в управлении по информполитике правительства Ставропольского края. Достаточно произнести тот или иной текст вслух, и программа сама превратит его в электронный документ.Пока нововведение доступно только в двух отделениях, однако в планах медучреждения распространить инновацию на всю больницу. Внедрение программы проходит под кураторством доктора медицинских наук Сергея Чукова.
https://ria.ru/20200717/1574451773.html
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хорошие новости, ставропольский край, ставрополь, медицина, технологии
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Технологию голосового набора документов внедрили в Ставропольской краевой клинической больнице. Особенность программы заключается в том, что она распознает не только обыденную речь, но и сложные медицинские термины.
Теперь врачам не нужно тратить драгоценное время на заполнение бумаг вручную, так как такой метод позволяет заполнить документы в полтора-три раза быстрее, сообщили в управлении по информполитике правительства Ставропольского края. Достаточно произнести тот или иной текст вслух, и программа сама превратит его в электронный документ.
Пока нововведение доступно только в двух отделениях, однако в планах медучреждения распространить инновацию на всю больницу. Внедрение программы проходит под кураторством доктора медицинских наук Сергея Чукова.