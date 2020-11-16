Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20201116/stavrapol-1584728750.html
Голосовой помощник будет заполнять документы вместо ставропольских врачей
Голосовой помощник будет заполнять документы вместо ставропольских врачей
Технологию голосового набора документов внедрили в Ставропольской краевой клинической больнице. Особенность программы заключается в том, что она распознает не... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T08:00
2020-11-16T10:17
хорошие новости
хорошие новости
ставропольский край
ставрополь
медицина
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0f/1584728144_0:0:976:550_1400x0_80_0_0_ff781f556757c1428f8810c2fede22dd.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Технологию голосового набора документов внедрили в Ставропольской краевой клинической больнице. Особенность программы заключается в том, что она распознает не только обыденную речь, но и сложные медицинские термины.Теперь врачам не нужно тратить драгоценное время на заполнение бумаг вручную, так как такой метод позволяет заполнить документы в полтора-три раза быстрее, сообщили в управлении по информполитике правительства Ставропольского края. Достаточно произнести тот или иной текст вслух, и программа сама превратит его в электронный документ.Пока нововведение доступно только в двух отделениях, однако в планах медучреждения распространить инновацию на всю больницу. Внедрение программы проходит под кураторством доктора медицинских наук Сергея Чукова.
https://ria.ru/20200717/1574451773.html
ставропольский край
ставрополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0f/1584728144_0:0:854:640_1400x0_80_0_0_8ce1d79443149afca199ec223bdc4bd8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хорошие новости, ставропольский край, ставрополь, медицина, технологии

Голосовой помощник будет заполнять документы вместо ставропольских врачей

08:00 16.11.2020 (обновлено: 10:17 16.11.2020)
 
© Управление по информполитике Правительства Ставропольского краяВрач ставропольской краевой больницы во время заполнения документов
Врач ставропольской краевой больницы во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Управление по информполитике Правительства Ставропольского края
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Технологию голосового набора документов внедрили в Ставропольской краевой клинической больнице. Особенность программы заключается в том, что она распознает не только обыденную речь, но и сложные медицинские термины.
Теперь врачам не нужно тратить драгоценное время на заполнение бумаг вручную, так как такой метод позволяет заполнить документы в полтора-три раза быстрее, сообщили в управлении по информполитике правительства Ставропольского края. Достаточно произнести тот или иной текст вслух, и программа сама превратит его в электронный документ.
Сотрудница лаборатории во время работы - РИА Новости, 1920, 17.07.2020
17 июля, 08:00Хорошие новости
В новосибирском Академгородке появится Центр генетических технологий
Пока нововведение доступно только в двух отделениях, однако в планах медучреждения распространить инновацию на всю больницу. Внедрение программы проходит под кураторством доктора медицинских наук Сергея Чукова.
 
Хорошие новостиХорошие новостиСтавропольский крайСтавропольМедицинаТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:22Власти Москвы поделились планами по дистанционному обучению школьников
19:20Пресненский суд Москвы получил иск Навального к Пескову
19:09Около тысячи участников митинга в Ереване пришли к зданию Генпрокуратуры
18:58В Ереване ограбили офис авиакомпании Armenia
18:54Губернатор Петербурга призвал не скупать антибиотики, как гречку
18:42Эксперт прокомментировал слова Тихановской об отключении Минска от SWIFT
18:40Митингующие в Ереване оппозиционеры направились к генпрокуратуре и МИД
18:36Стало известно о новой "побочке" вакцины Pfizer от коронавируса
18:33Эксперт оценил возможность укрепления договоренностей по Карабаху
18:27Коронавирус ежедневно выявляют у почти 70 московских учителей
18:22Toyota отозвала из России почти 70 тысяч автомобилей
18:17Суд в Минске не удовлетворил жалобу на продление ареста Знака
18:13В Москве школьницу избили при прохождении квеста
18:06На митинге в Ереване представили план действий оппозиции
18:06Путин обсудил с Нетаньяху сотрудничество по вакцине от COVID-19
18:04В Рособрнадзоре поддержали лицензирование онлайн-образования
18:01На Тенерифе ужесточили правила посещения баров и пляжей
17:57Президент Австрии назвал победу Санду на выборах в Молдавии впечатляющей
17:55Трамп назвал пересчет голосов в Джорджии фальшивым
17:53Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Асбесте
Лента новостейМолния