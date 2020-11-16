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Рябков рассказал о контактах с администрацией Трампа
Рябков рассказал о контактах с администрацией Трампа
Россия продолжает контактировать с администрацией действующего президента США Дональда Трампа по различным вопросам в рабочем режиме, сообщил замминистра... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T11:50
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россия
дональд трамп
сергей рябков
сша
в мире
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия продолжает контактировать с администрацией действующего президента США Дональда Трампа по различным вопросам в рабочем режиме, сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков."Да, продолжаются в рабочем режиме", - сказал российский дипломат журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Оценивая возможность смены посла США в РФ по результатам американских президентских выборов, он заявил, что пока никаких кадровых решений такого уровня в США не принимается."В условиях, когда президент США, который не вступил в должность по итогам выборов, а сделает это 20 января, никаких кадровых решений не принимается. Сейчас период иной. Нынешний период - переходный, после выборов и до инаугурации - не располагает к принятию кадровых решений по руководителям американских загранучреждений", - сказал российский дипломат.
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россия, дональд трамп, сергей рябков, сша, в мире

Рябков рассказал о контактах с администрацией Трампа

11:50 16.11.2020 (обновлено: 12:12 16.11.2020)
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп в Белом доме
Президент США Дональд Трамп в Белом доме - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© REUTERS / Carlos Barria
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия продолжает контактировать с администрацией действующего президента США Дональда Трампа по различным вопросам в рабочем режиме, сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Да, продолжаются в рабочем режиме", - сказал российский дипломат журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Оценивая возможность смены посла США в РФ по результатам американских президентских выборов, он заявил, что пока никаких кадровых решений такого уровня в США не принимается.
"В условиях, когда президент США, который не вступил в должность по итогам выборов, а сделает это 20 января, никаких кадровых решений не принимается. Сейчас период иной. Нынешний период - переходный, после выборов и до инаугурации - не располагает к принятию кадровых решений по руководителям американских загранучреждений", - сказал российский дипломат.
Бывший государственный секретарь США и первая леди Хилари Клинтон на пресс-конференции документального фильма Хиллари (Hillary) перед премьерой в рамках юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2020. - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
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РоссияДональд ТрампСергей РябковСШАВ мире
 
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