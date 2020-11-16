https://ria.ru/20201116/ssha-1584800835.html

Рябков рассказал о контактах с администрацией Трампа

Рябков рассказал о контактах с администрацией Трампа

Россия продолжает контактировать с администрацией действующего президента США Дональда Трампа по различным вопросам в рабочем режиме, сообщил замминистра... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T11:50

2020-11-16T11:50

2020-11-16T12:12

россия

дональд трамп

сергей рябков

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0f/1584706759_0:0:2944:1656_1400x0_80_0_0_43629aac431c13b0e73c2e0934967f4b.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия продолжает контактировать с администрацией действующего президента США Дональда Трампа по различным вопросам в рабочем режиме, сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков."Да, продолжаются в рабочем режиме", - сказал российский дипломат журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Оценивая возможность смены посла США в РФ по результатам американских президентских выборов, он заявил, что пока никаких кадровых решений такого уровня в США не принимается."В условиях, когда президент США, который не вступил в должность по итогам выборов, а сделает это 20 января, никаких кадровых решений не принимается. Сейчас период иной. Нынешний период - переходный, после выборов и до инаугурации - не располагает к принятию кадровых решений по руководителям американских загранучреждений", - сказал российский дипломат.

https://ria.ru/20201116/klinton-1584727122.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, сергей рябков, сша, в мире