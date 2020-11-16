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Путин призвал усилить международное сотрудничество в борьбе с наркотиками
Путин призвал усилить международное сотрудничество в борьбе с наркотиками
Наркотическая угроза носит глобальный характер, нужно расширять сотрудничество с международными организациями в борьбе с ней, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T14:21
2020-11-16T14:21
2020-11-16T14:30
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Наркотическая угроза носит глобальный характер, нужно расширять сотрудничество с международными организациями в борьбе с ней, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совбеза РФ."Наркотическая угроза носит глобальный характер. И потому нам следует активнее развивать международное антинаркотическое сотрудничество, прежде всего, в рамках таких авторитетных и влиятельных структур, как Организация объединенных наций, БРИКС, ОДКБ, ШОС. Расширять обмены информацией, опытом в противодействии транснациональной, трансграничной наркопреступности", - сказал президент.
https://ria.ru/20201112/narkotiki-1584266231.html
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