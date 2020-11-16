https://ria.ru/20201116/sotrudnichestvo-1584836022.html

Путин призвал усилить международное сотрудничество в борьбе с наркотиками

Путин призвал усилить международное сотрудничество в борьбе с наркотиками

Наркотическая угроза носит глобальный характер, нужно расширять сотрудничество с международными организациями в борьбе с ней, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T14:21

2020-11-16T14:21

2020-11-16T14:30

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Наркотическая угроза носит глобальный характер, нужно расширять сотрудничество с международными организациями в борьбе с ней, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совбеза РФ."Наркотическая угроза носит глобальный характер. И потому нам следует активнее развивать международное антинаркотическое сотрудничество, прежде всего, в рамках таких авторитетных и влиятельных структур, как Организация объединенных наций, БРИКС, ОДКБ, ШОС. Расширять обмены информацией, опытом в противодействии транснациональной, трансграничной наркопреступности", - сказал президент.

https://ria.ru/20201112/narkotiki-1584266231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брикс, одкб, шос, здоровье - общество, владимир путин, в мире