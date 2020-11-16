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Майкл Бэй снимет триллер "Скорая" с Джейком Джилленхолом
Майкл Бэй снимет триллер "Скорая" с Джейком Джилленхолом
Майкл Бэй выступит режиссером триллера "Скорая". Джейк Джиллленхол ведет переговоры о том, чтобы сыграть в фильме главную роль, сообщает Deadline. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T02:10
2020-11-16T02:10
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Майкл Бэй выступит режиссером триллера "Скорая". Джейк Джиллленхол ведет переговоры о том, чтобы сыграть в фильме главную роль, сообщает Deadline.Майкл Бэй рассчитывает приступить к съемкам в январе 2021 года. Проектом занимается студия Universal Pictures.Автор сценария Крис Феннак. В его основе датский фильм "Скорая помощь". Сюжет новой ленты пока не разглашается, но инсайдеры сообщают, что она будет похожа на "Плохих парней" Майкла Бэя.Режиссер известен своей настойчивостью. Так, в непростом для киноиндустрии 2020 году он сумел спродюсировать триллер "Певчая птица" для STX. Съемки удалось завершить, несмотря на рост числа заболеваний в США, во многом благодаря пробивному характеру Бэя. Предыдущей его работой в качестве режиссера была картина "Шестеро вне закона" (2019).
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новости культуры, майкл бэй, сша
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости
. Майкл Бэй выступит режиссером триллера "Скорая". Джейк Джиллленхол ведет переговоры о том, чтобы сыграть в фильме главную роль, сообщает
Deadline.
Майкл Бэй рассчитывает приступить к съемкам в январе 2021 года. Проектом занимается студия Universal Pictures.
Автор сценария Крис Феннак. В его основе датский фильм "Скорая помощь". Сюжет новой ленты пока не разглашается, но инсайдеры сообщают, что она будет похожа на "Плохих парней" Майкла Бэя.
Режиссер известен своей настойчивостью. Так, в непростом для киноиндустрии 2020 году он сумел спродюсировать триллер "Певчая птица" для STX. Съемки удалось завершить, несмотря на рост числа заболеваний в США, во многом благодаря пробивному характеру Бэя.
Предыдущей его работой в качестве режиссера была картина "Шестеро вне закона" (2019).