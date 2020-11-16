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Война в Сирии
https://ria.ru/20201116/siriya-1584875476.html
Россия готова помочь восстановлению объектов культурного наследия в Сирии
Россия готова помочь восстановлению объектов культурного наследия в Сирии
Международному сообществу во главе с ЮНЕСКО пора принять действенные меры по восстановлению объектов всемирного наследия в Сирии, РФ готова этому... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T17:24
2020-11-16T17:25
война в сирии
пальмира
сергей лавров
юнеско
сирия
дамаск (город)
в мире
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Международному сообществу во главе с ЮНЕСКО пора принять действенные меры по восстановлению объектов всемирного наследия в Сирии, РФ готова этому способствовать, говорится в статье главы МИД РФ Сергея Лаврова к 75-летию ЮНЕСКО.В ней, в частности, отмечается, что "наконец, международному сообществу во главе с ЮНЕСКО пора принять действенные меры по восстановлению объектов всемирного наследия в Сирии, пострадавших от рук террористов". По словам Лаврова, "Российская Федерация готова этому всемерно способствовать".В мае 2015 года террористы "Исламского государства" (ИГ)* захватили Пальмиру - один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом, археологические памятники которого с 1980 года входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город, но в декабре 2016 года Пальмира вновь оказалась в руках экстремистов. Пальмира 2 марта 2017 года была освобождена от боевиков, которые заминировали ее историческую часть и жилые кварталы. Впоследствии в течение полутора месяцев российские специалисты производили разминирование Пальмиры.* Запрещенная в России террористическая группировка.
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пальмира
сирия
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пальмира, сергей лавров, юнеско, сирия, дамаск (город), в мире

Россия готова помочь восстановлению объектов культурного наследия в Сирии

17:24 16.11.2020 (обновлено: 17:25 16.11.2020)
 
CC BY-SA 3.0 / Bernard Gagnon / Temple of Baal-Shamin in Palmyra, SyriaХрам Баалшамина в Пальмире. 2010 год
Храм Баалшамина в Пальмире. 2010 год - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
CC BY-SA 3.0 / Bernard Gagnon / Temple of Baal-Shamin in Palmyra, Syria
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Международному сообществу во главе с ЮНЕСКО пора принять действенные меры по восстановлению объектов всемирного наследия в Сирии, РФ готова этому способствовать, говорится в статье главы МИД РФ Сергея Лаврова к 75-летию ЮНЕСКО.
В ней, в частности, отмечается, что "наконец, международному сообществу во главе с ЮНЕСКО пора принять действенные меры по восстановлению объектов всемирного наследия в Сирии, пострадавших от рук террористов". По словам Лаврова, "Российская Федерация готова этому всемерно способствовать".
В мае 2015 года террористы "Исламского государства" (ИГ)* захватили Пальмиру - один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом, археологические памятники которого с 1980 года входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город, но в декабре 2016 года Пальмира вновь оказалась в руках экстремистов. Пальмира 2 марта 2017 года была освобождена от боевиков, которые заминировали ее историческую часть и жилые кварталы. Впоследствии в течение полутора месяцев российские специалисты производили разминирование Пальмиры.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Варвара Караулова во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 29.04.2019
29 апреля 2019, 17:10Война в Сирии
Караулова надеется, что Сирия сохранит культурные памятники
 
Война в СирииПальмираСергей ЛавровЮНЕСКОСирияДамаск (город)В мире
 
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