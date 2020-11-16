https://ria.ru/20201116/siriya-1584875476.html

Россия готова помочь восстановлению объектов культурного наследия в Сирии

Россия готова помочь восстановлению объектов культурного наследия в Сирии

Международному сообществу во главе с ЮНЕСКО пора принять действенные меры по восстановлению объектов всемирного наследия в Сирии, РФ готова этому... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T17:24

2020-11-16T17:24

2020-11-16T17:25

война в сирии

пальмира

сергей лавров

юнеско

сирия

дамаск (город)

в мире

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Международному сообществу во главе с ЮНЕСКО пора принять действенные меры по восстановлению объектов всемирного наследия в Сирии, РФ готова этому способствовать, говорится в статье главы МИД РФ Сергея Лаврова к 75-летию ЮНЕСКО.В ней, в частности, отмечается, что "наконец, международному сообществу во главе с ЮНЕСКО пора принять действенные меры по восстановлению объектов всемирного наследия в Сирии, пострадавших от рук террористов". По словам Лаврова, "Российская Федерация готова этому всемерно способствовать".В мае 2015 года террористы "Исламского государства" (ИГ)* захватили Пальмиру - один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом, археологические памятники которого с 1980 года входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город, но в декабре 2016 года Пальмира вновь оказалась в руках экстремистов. Пальмира 2 марта 2017 года была освобождена от боевиков, которые заминировали ее историческую часть и жилые кварталы. Впоследствии в течение полутора месяцев российские специалисты производили разминирование Пальмиры.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20190429/1553156258.html

пальмира

сирия

дамаск (город)

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пальмира, сергей лавров, юнеско, сирия, дамаск (город), в мире