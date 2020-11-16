Россия готова помочь восстановлению объектов культурного наследия в Сирии
17:24 16.11.2020 (обновлено: 17:25 16.11.2020)
CC BY-SA 3.0 / Bernard Gagnon / Temple of Baal-Shamin in Palmyra, SyriaХрам Баалшамина в Пальмире. 2010 год
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Международному сообществу во главе с ЮНЕСКО пора принять действенные меры по восстановлению объектов всемирного наследия в Сирии, РФ готова этому способствовать, говорится в статье главы МИД РФ Сергея Лаврова к 75-летию ЮНЕСКО.
В ней, в частности, отмечается, что "наконец, международному сообществу во главе с ЮНЕСКО пора принять действенные меры по восстановлению объектов всемирного наследия в Сирии, пострадавших от рук террористов". По словам Лаврова, "Российская Федерация готова этому всемерно способствовать".
В мае 2015 года террористы "Исламского государства" (ИГ)* захватили Пальмиру - один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом, археологические памятники которого с 1980 года входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город, но в декабре 2016 года Пальмира вновь оказалась в руках экстремистов. Пальмира 2 марта 2017 года была освобождена от боевиков, которые заминировали ее историческую часть и жилые кварталы. Впоследствии в течение полутора месяцев российские специалисты производили разминирование Пальмиры.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
29 апреля 2019, 17:10Война в СирииКараулова надеется, что Сирия сохранит культурные памятники