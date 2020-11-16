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Краснодарский край
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Власти Кубани разработают программу по строительству школ на пять лет
Власти Кубани разработают программу по строительству школ на пять лет
Власти Краснодарского края разработают программу по строительству школ на ближайшие пять лет, сообщает администрация региона. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T18:15
2020-11-16T18:15
краснодарский край
жилье
вениамин кондратьев
краснодар
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 16 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края разработают программу по строительству школ на ближайшие пять лет, сообщает администрация региона."Но нужно как минимум вдвое больше – ежегодно на Кубани прибавляется по 20 тысяч школьников. Самую острую нехватку испытывает Краснодар. Только в Музыкальном микрорайоне по градостроительным нормам нужно создать больше 12 тысяч мест. Однако в микрорайоне нет ни одной школы, и из-за плотной застройки разместить их здесь невозможно. Городские власти сообщили, что на участке 1,4 гектара на улице Российской планируется построить школу на 400 мест. Но этого слишком мало для такого густонаселенного района", - отметили в ведомстве.Уточняется, что, несмотря на набранные темпы строительства школ, проблема нехватки мест продолжает нарастать, и, по мнению губернатора, причина кроется не только в высоком уровне миграции, но и в точечной жилищной застройке, которую по-прежнему допускают главы территорий."Еще один микрорайон – Школьный – своему названию не соответствует. Здесь всего одна школа №100 – переполнена в четыре раза. Тем не менее, дома продолжают строиться. Нехватку школ испытывают и другие муниципалитеты. Хоть мы и построили 50 школ за пять лет и потратили на это 30 миллиардов рублей, этого недостаточно. За прошедший год количество детей, учащихся во вторую смену, увеличилось в 35 районах края", – приводятся слова Кондратьева.В этой связи со следующего года в регионе планируется ужесточить градостроительные нормы. "Если в радиусе 500 метров от жилого комплекса нет школ и детских садов, застройщик не получит разрешение на строительство, а также разрешение на ввод в эксплуатацию. Главы районов обязаны скорректировать генпланы своих территорий в соответствии с новыми правилами", - пояснили в ведомстве.Как добавил глава края, регион создаст программу по обеспеченности школами всех муниципалитетов на пять лет, и утвердит в законодательном собрании края. "По этой программе каждый глава должен знать, когда и где у него в районе будет построена школа", – заявил глава региона. Он также поручил до января 2021 года подготовить конкретные предложения с участками под образовательные учреждения, программа должна заработать в следующем году.
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жилье, вениамин кондратьев, краснодар, краснодарский край, общество

Власти Кубани разработают программу по строительству школ на пять лет

18:15 16.11.2020
 
© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанк Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает во время приветственного ужина от имени Верховного Суда РФ в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи. 17 июня 2019
 Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает во время приветственного ужина от имени Верховного Суда РФ в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи. 17 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru
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КРАСНОДАР, 16 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края разработают программу по строительству школ на ближайшие пять лет, сообщает администрация региона.

"На Кубани разработают программу по строительству школ на ближайшие пять лет. Соответствующее поручение дал губернатор Вениамин Кондратьев на краевом совещании. Цель программы – закрыть потребность муниципалитетов в школах с учетом ежегодного прироста населения в регионе", - говорится в сообщении. По данным краевых властей, в текущем году в крае достраивают 13 школ, это 8670 новых мест в одну смену.

"Но нужно как минимум вдвое больше – ежегодно на Кубани прибавляется по 20 тысяч школьников. Самую острую нехватку испытывает Краснодар. Только в Музыкальном микрорайоне по градостроительным нормам нужно создать больше 12 тысяч мест. Однако в микрорайоне нет ни одной школы, и из-за плотной застройки разместить их здесь невозможно. Городские власти сообщили, что на участке 1,4 гектара на улице Российской планируется построить школу на 400 мест. Но этого слишком мало для такого густонаселенного района", - отметили в ведомстве.
Уточняется, что, несмотря на набранные темпы строительства школ, проблема нехватки мест продолжает нарастать, и, по мнению губернатора, причина кроется не только в высоком уровне миграции, но и в точечной жилищной застройке, которую по-прежнему допускают главы территорий.
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"Еще один микрорайон – Школьный – своему названию не соответствует. Здесь всего одна школа №100 – переполнена в четыре раза. Тем не менее, дома продолжают строиться. Нехватку школ испытывают и другие муниципалитеты. Хоть мы и построили 50 школ за пять лет и потратили на это 30 миллиардов рублей, этого недостаточно. За прошедший год количество детей, учащихся во вторую смену, увеличилось в 35 районах края", – приводятся слова Кондратьева.
В этой связи со следующего года в регионе планируется ужесточить градостроительные нормы. "Если в радиусе 500 метров от жилого комплекса нет школ и детских садов, застройщик не получит разрешение на строительство, а также разрешение на ввод в эксплуатацию. Главы районов обязаны скорректировать генпланы своих территорий в соответствии с новыми правилами", - пояснили в ведомстве.
Как добавил глава края, регион создаст программу по обеспеченности школами всех муниципалитетов на пять лет, и утвердит в законодательном собрании края. "По этой программе каждый глава должен знать, когда и где у него в районе будет построена школа", – заявил глава региона. Он также поручил до января 2021 года подготовить конкретные предложения с участками под образовательные учреждения, программа должна заработать в следующем году.
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