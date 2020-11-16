https://ria.ru/20201116/sandu-1584814774.html

В Кремле рассчитывают наладить рабочие отношения с Санду

В Кремле рассчитывают наладить рабочие отношения с Санду

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают наладить рабочие отношения с победившей на выборах президента Молдавии Майей... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T12:44

2020-11-16T12:44

2020-11-16T12:44

президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

игорь додон

дмитрий песков

молдавия

в мире

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают наладить рабочие отношения с победившей на выборах президента Молдавии Майей Санду.В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Санду. После обработки 100% протоколов с избирательных участков Санду побеждает во втором туре выборов президента республики, набрав 57,75 % голосов."Безусловно, еще предстоит наладить рабочие отношения с новым президентом Молдовы. Рассчитываем, что их удастся наладить. Россия ценит наши взаимоотношения с молдавским народом, вы знаете, что Россия всегда помогала молдавскому народу", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20201116/moldaviya-1584809452.html

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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, дмитрий песков, молдавия, в мире