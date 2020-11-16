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Вологодская область
https://ria.ru/20201116/samoizolyatsiya-1584817968.html
Олег Кувшинников выступил за перевод жителей 65 плюс на самоизоляцию
Олег Кувшинников выступил за перевод жителей 65 плюс на самоизоляцию
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников выступил за перевод жителей старше 65 лет на самоизоляцию для защиты от коронавирусной инфекции COVID-19. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T12:55
2020-11-16T12:55
вологодская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников выступил за перевод жителей старше 65 лет на самоизоляцию для защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.Он поручил в полном объеме развернуть муниципальные волонтерские штабы, которые будут оказывать пожилым людям всю необходимую помощь.Количество выявленных заболевших COVID-19 в Вологодской области на 11 ноября составило 8307 человек. Выздоровели 6706, умерли 74 человека.
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олег кувшинников

Олег Кувшинников выступил за перевод жителей 65 плюс на самоизоляцию

12:55 16.11.2020
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников выступил за перевод жителей старше 65 лет на самоизоляцию для защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
"Я поддерживаю рекомендации Роспотребнадзора о необходимости перевести из рекомендуемых норм в обязательные нормы самоизоляции для лиц с высоким риском тяжелых заболеваний. Это лица старше 65 лет. Мы должны позаботиться о благополучии наших старших и защитить их от болезни", - сказал Кувшинников на заседании регионального оперштаба.
Он поручил в полном объеме развернуть муниципальные волонтерские штабы, которые будут оказывать пожилым людям всю необходимую помощь.
Количество выявленных заболевших COVID-19 в Вологодской области на 11 ноября составило 8307 человек. Выздоровели 6706, умерли 74 человека.
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Вологодская областьОлег Кувшинников
 
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