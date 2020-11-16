https://ria.ru/20201116/samoizolyatsiya-1584817968.html
Олег Кувшинников выступил за перевод жителей 65 плюс на самоизоляцию
Олег Кувшинников выступил за перевод жителей 65 плюс на самоизоляцию
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников выступил за перевод жителей старше 65 лет на самоизоляцию для защиты от коронавирусной инфекции COVID-19. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T12:55
2020-11-16T12:55
2020-11-16T12:55
вологодская область
олег кувшинников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников выступил за перевод жителей старше 65 лет на самоизоляцию для защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.Он поручил в полном объеме развернуть муниципальные волонтерские штабы, которые будут оказывать пожилым людям всю необходимую помощь.Количество выявленных заболевших COVID-19 в Вологодской области на 11 ноября составило 8307 человек. Выздоровели 6706, умерли 74 человека.
https://ria.ru/20201110/gospital-1583981894.html
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олег кувшинников