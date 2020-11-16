https://ria.ru/20201116/samoizolyatsiya-1584810071.html

Названы сроки самоизоляции для контактировавших с больными COVID-19

Названы сроки самоизоляции для контактировавших с больными COVID-19

Контактировавшие с больными COVID-19 могут покидать самоизоляцию через 14 дней без теста на коронавирус, соответствующее постановление главного государственного РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T12:27

2020-11-16T12:27

2020-11-16T12:27

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Контактировавшие с больными COVID-19 могут покидать самоизоляцию через 14 дней без теста на коронавирус, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Выписка контактных лиц, у которых не проявились клинические симптомы в течение всего периода медицинского наблюдения, к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы осуществляются по истечении 14-ти календарных дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 без проведения лабораторного исследования на COVID-19", - говорится в документе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, общество