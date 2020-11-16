https://ria.ru/20201116/ryabkov-1584802561.html
Рябков оценил возможность смены американского посла в России
Рябков оценил возможность смены американского посла в России
Россия продолжает контактировать с администрацией действующего президента США Дональда Трампа по различным вопросам в рабочем режиме, сообщил замминистра... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T11:57
2020-11-16T11:57
2020-11-16T12:35
дональд трамп
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сергей рябков
сша
в мире
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия продолжает контактировать с администрацией действующего президента США Дональда Трампа по различным вопросам в рабочем режиме, сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.Оценивая возможность смены посла США в РФ по результатам американских президентских выборов, он заявил, что пока никаких кадровых решений такого уровня в США не принимается."В условиях, когда президент США, который не вступил в должность по итогам выборов, а сделает это 20 января, никаких кадровых решений не принимается. Сейчас период иной. Нынешний период - переходный, после выборов и до инаугурации - не располагает к принятию кадровых решений по руководителям американских загранучреждений", - сказал российский дипломат.
https://ria.ru/20201116/ryabkov-1584801696.html
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дональд трамп, россия, сергей рябков, сша, в мире