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Рябков оценил возможность смены американского посла в России
Рябков оценил возможность смены американского посла в России
Россия продолжает контактировать с администрацией действующего президента США Дональда Трампа по различным вопросам в рабочем режиме, сообщил замминистра... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T11:57
2020-11-16T12:35
дональд трамп
россия
сергей рябков
сша
в мире
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия продолжает контактировать с администрацией действующего президента США Дональда Трампа по различным вопросам в рабочем режиме, сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.Оценивая возможность смены посла США в РФ по результатам американских президентских выборов, он заявил, что пока никаких кадровых решений такого уровня в США не принимается."В условиях, когда президент США, который не вступил в должность по итогам выборов, а сделает это 20 января, никаких кадровых решений не принимается. Сейчас период иной. Нынешний период - переходный, после выборов и до инаугурации - не располагает к принятию кадровых решений по руководителям американских загранучреждений", - сказал российский дипломат.
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дональд трамп, россия, сергей рябков, сша, в мире

Рябков оценил возможность смены американского посла в России

11:57 16.11.2020 (обновлено: 12:35 16.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия продолжает контактировать с администрацией действующего президента США Дональда Трампа по различным вопросам в рабочем режиме, сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Оценивая возможность смены посла США в РФ по результатам американских президентских выборов, он заявил, что пока никаких кадровых решений такого уровня в США не принимается.
"В условиях, когда президент США, который не вступил в должность по итогам выборов, а сделает это 20 января, никаких кадровых решений не принимается. Сейчас период иной. Нынешний период - переходный, после выборов и до инаугурации - не располагает к принятию кадровых решений по руководителям американских загранучреждений", - сказал российский дипломат.
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
11:55
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Дональд ТрампРоссияСергей РябковСШАВ мире
 
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