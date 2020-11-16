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https://ria.ru/20201116/rezhissura-1584799680.html
Фестиваль "Уроки режиссуры" открылся в Москве
Фестиваль "Уроки режиссуры" открылся в Москве
Четвертый фестиваль "Уроки режиссуры" пройдет с 16 по 25 ноября в Москве в рамках Биеннале театрального искусства, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T19:07
2020-11-16T19:07
культура
театр
новости культуры
юрий бутусов
дмитрий крымов
римас туминас
евгений каменькович
сергей женовач
алексей бородин
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Четвертый фестиваль "Уроки режиссуры" пройдет с 16 по 25 ноября в Москве в рамках Биеннале театрального искусства, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.В этом году в программе фестиваля две режиссерские лаборатории – "Лаборатория режиссерских дебютов" совместно с МХТ имени Чехова (руководитель Сергей Женовач) и "Чеховская лаборатория" – копродукция с Вахтанговским театром (руководитель Римас Туминас).По замыслу организаторов, лучшие работы лабораторий могут войти в постоянный театральный репертуар. По традиции "Уроки режиссуры" представляют также большую программу "Мастерская", в которую входят лекции и мастер-классы ведущих историков, теоретиков и практиков театра: диалоги Дмитрия Крымова и Дмитрия Быкова, Адольфа Шапиро и Ренаты Литвиновой, монологи Александра Филиппенко, Кирилла Крока, Бориса Любимова.В конкурсной программе фестиваля этого года – работы мастеров, в числе которых "Проблема" Алексея Бородина, "Сын" Юрия Бутусова, "Бальзаминов" Михаила Бычкова, "Король Лир" Евгения Каменьковича, "Все тут" Дмитрия Крымова и другие.В жюри входят молодые режиссеры-конкурсанты 2017 и 2019 годов. Лауреат, которого они выберут, будет представлен на торжественной церемонии закрытия фестиваля 25 декабря на сцене Вахтанговского театра.В Музее Бахрушина состоялась масштабная выставка "Власть сада", посвященная юбилею Антона Чехова, а также презентация новых театральных книг – серия "Библиотека Биеннале театрального искусства" пополнится новыми изданиями. И по традиции в рамках фестиваля состоится вручение премии за лучшие театральные книги года – "Театральный роман".
https://ria.ru/20190212/1550722828.html
https://ria.ru/20201116/bilety-1584788327.html
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театр, новости культуры, юрий бутусов, дмитрий крымов, римас туминас, евгений каменькович, сергей женовач, алексей бородин, рената литвинова, адольф шапиро

Фестиваль "Уроки режиссуры" открылся в Москве

19:07 16.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктер Александр Девятьяров в роли Пьера во время генеральной репетиции спектакля "Сын" в постановке Юрия Бутусова в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ) в Москве.
Актер Александр Девятьяров в роли Пьера во время генеральной репетиции спектакля Сын в постановке Юрия Бутусова в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ) в Москве. - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Четвертый фестиваль "Уроки режиссуры" пройдет с 16 по 25 ноября в Москве в рамках Биеннале театрального искусства, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
В этом году в программе фестиваля две режиссерские лаборатории – "Лаборатория режиссерских дебютов" совместно с МХТ имени Чехова (руководитель Сергей Женовач) и "Чеховская лаборатория" – копродукция с Вахтанговским театром (руководитель Римас Туминас).
По замыслу организаторов, лучшие работы лабораторий могут войти в постоянный театральный репертуар. По традиции "Уроки режиссуры" представляют также большую программу "Мастерская", в которую входят лекции и мастер-классы ведущих историков, теоретиков и практиков театра: диалоги Дмитрия Крымова и Дмитрия Быкова, Адольфа Шапиро и Ренаты Литвиновой, монологи Александра Филиппенко, Кирилла Крока, Бориса Любимова.
В конкурсной программе фестиваля этого года – работы мастеров, в числе которых "Проблема" Алексея Бородина, "Сын" Юрия Бутусова, "Бальзаминов" Михаила Бычкова, "Король Лир" Евгения Каменьковича, "Все тут" Дмитрия Крымова и другие.
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В жюри входят молодые режиссеры-конкурсанты 2017 и 2019 годов. Лауреат, которого они выберут, будет представлен на торжественной церемонии закрытия фестиваля 25 декабря на сцене Вахтанговского театра.
В Музее Бахрушина состоялась масштабная выставка "Власть сада", посвященная юбилею Антона Чехова, а также презентация новых театральных книг – серия "Библиотека Биеннале театрального искусства" пополнится новыми изданиями. И по традиции в рамках фестиваля состоится вручение премии за лучшие театральные книги года – "Театральный роман".
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КультураТеатрНовости культурыЮрий БутусовДмитрий КрымовРимас ТуминасЕвгений КаменьковичСергей ЖеновачАлексей БородинРената ЛитвиноваАдольф Шапиро
 
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