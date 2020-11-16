https://ria.ru/20201116/remont-1584766324.html
В Москве завершили ремонт восьми набережных
В Москве завершили ремонт восьми набережных
Ремонт восьми набережных завершился в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T07:16
2020-11-16T07:16
2020-11-16T07:18
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ремонт восьми набережных завершился в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он пояснил, что расшивка швов набережных проводится раз в пять лет.
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петр бирюков, москва, общество