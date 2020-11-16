https://ria.ru/20201116/remont-1584766324.html

В Москве завершили ремонт восьми набережных

В Москве завершили ремонт восьми набережных

Ремонт восьми набережных завершился в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T07:16

2020-11-16T07:16

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петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ремонт восьми набережных завершился в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он пояснил, что расшивка швов набережных проводится раз в пять лет.

https://ria.ru/20201111/pamyatnik-1584031285.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва, общество