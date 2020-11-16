https://ria.ru/20201116/reabilitatsiya-1584840420.html

Путин поручил возложить ответственность за реабилитацию наркозависимых

Путин поручил возложить ответственность за реабилитацию наркозависимых

Президент РФ Владимир Путин призвал наконец определить федеральный орган, ответственный за социальную реабилитацию наркозависимых, подчеркнув, что этот процесс... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T14:44

2020-11-16T14:44

2020-11-16T14:50

владимир путин

наркотики

общество

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал наконец определить федеральный орган, ответственный за социальную реабилитацию наркозависимых, подчеркнув, что этот процесс неоправданно затянулся, а на практике часто одни ведомства перекладывают на другие структуры ответственность за эту работу."В самое ближайшее время нужно наконец определить федеральный орган или органы, ответственные за организацию работы по социальной реабилитации наркозависимых, сформировать единые требования в этой сфере по всей стране", - заявил Путин на заседании Совета безопасности РФ, которое прошло в понедельник в режиме видеоконференции.Он упомянул, что и в регионах это до сих пор не определено. "Дискуссия на эту тему продолжается. По факту ответственность часто перекладывается одними ведомствами на другие, и всё это неоправданно затянулось", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20201116/narkotiki-1584838752.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, наркотики, общество