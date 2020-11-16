https://ria.ru/20201116/putin-1584838916.html

Путин призвал серьезно отнестись к реализации антинаркотической стратегии

Путин призвал серьезно отнестись к реализации антинаркотической стратегии

Новый проект антинаркотической стратегии России учитывает современные реалии, к его реализации нужно отнестись серьезно, сообщил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T14:37

2020-11-16T14:37

2020-11-16T14:49

здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Новый проект антинаркотической стратегии России учитывает современные реалии, к его реализации нужно отнестись серьезно, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза."Полагаю, что проект стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года, в целом, конечно, учитывает характер современных вызовов и угроз национальной безопасности, но нужно очень тщательно подходить к каждому из его положений, не формально", - сказал он."Я очень прошу вас отнестись к этому самым серьезным образом. И к самом документу, и к реализации этого документа в будущем", - обратился Путин к участникам совещания.

https://ria.ru/20201116/narkotiki-1584838752.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, владимир путин, общество