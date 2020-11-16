https://ria.ru/20201116/putin-1584816960.html

Путин проведет несколько международных телефонных разговоров

Путин проведет несколько международных телефонных разговоров

Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник несколько международных телефонных разговоров, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T12:51

2020-11-16T12:51

2020-11-16T12:51

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник несколько международных телефонных разговоров, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Несколько международных телефонных разговоров", - сообщил он журналистам, рассказывая о рабочем графике президента на понедельник.

https://ria.ru/20201116/putin-1584814526.html

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дмитрий песков, владимир путин, политика