https://ria.ru/20201116/pudun-1584814986.html

Комментарий: инновации - движущая сила развития шанхайского района Пудун

Комментарий: инновации - движущая сила развития шанхайского района Пудун

В Шанхае 12 ноября прошло торжественное мероприятие, посвящённое 30-летию годовщины политики "развития и открытия" Пудуна - финансового и делового центра Китая. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T12:44

2020-11-16T12:44

2020-11-16T13:24

россия-китай: главное

шанхай

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МОСКВА, 16 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". В Шанхае 12 ноября прошло торжественное мероприятие, посвящённое 30-летию годовщины политики "развития и открытия" Пудуна - финансового и делового центра Китая.Пудун - район Шанхая, который начал интенсивно развиваться в 90-х годах прошлого столетия. Сегодня он стал одним из крупнейших международных торгово-экономических, финансовых и технологических центров. Здесь расположены многочисленные экспериментальные зоны развития, включая финансовые, инвестиционные, технологические, торгово-экспортные, логистические, портовые, индустриальные, туристические.Открытость - это яркая особенность Пудуна, инновации - главная движущая сила его развития. Интеграция открытости и инноваций дополняют друг друга. В этом и состоит основа стратегии развития района Пудун, которая соответствует долгосрочным целям нового пятилетнего плана Китая на 14 пятилетку (2021-2025 годы). В плане следующей “пятилетки” именно внедрение инноваций названо главной движущей силой модернизации всей страны.В настоящий момент Китай уверенно движется по пути к осуществлению реформ и открытости более высокого уровня. В этом процессе Пудун продолжит играть ведущую роль по активизации научно-технической и инновационной деятельности.Следует отметить, что за последние годы в районе было достигнуто множество ярких прорывных успехов в развитии науки и техники, а также в инновационных секторах экономики. В качестве наглядного примера достигнутых результатов можно, например, среди многого, отметить Парк высоких технологий Чжанцзян, ориентированный на высокотехнологичное производство. В 2012 году в этом технопарке было разработано третье поколение источников синхротронного излучения "Шанхайский источник света", которое по мощности занимает четвёртое место в мире, уступая лишь аналогам Японии, США и Европы.В настоящее время финансовая поддержка науки, технологий и инноваций становится всё более актуальной. Для этого местные власти намерены предпринять шаги в направлении дальнейшей интернационализации финансового рынка, привлечении большего числа иностранных инвесторов и продвижении эффективного размещения иностранного капитала на местном финансовом рынке.Согласно исследованию консалтинговой компании Deloitte, 32 из 100 крупнейших мировых ритейлеров выбрали Шанхай для своей операционной деятельности. При этом 30 из них ведут бизнес именно в Пудуне, где в настоящее время расположено более 50 крупных и средних коммерческих комплексов городского и районного уровней. В докладе, опубликованном недавно указанной компанией, говорится, что к концу этого года на расположенной в Пудуне бирже для технологических компаний STAR Market будет реализовано от 1,4 до 1,7 миллиарда лотов, объем их финансирования превысит 400 миллиардов юаней (около 60,57 миллиарда долларов).В Китае говорят, что "инновации - это душа Пудуна, а открытость заложена в генах этого района". Привлекая со всего мира известных учёных и молодых талантливых специалистов, Пудун стал идеологическим местом притяжения, местом воплощения инноваций, а также двигателем национальной и международной экономики. Расширяя открытость внешнему миру, Пудун стремительно становится одним из крупнейших центров экономического и технологического развития мирового уровня, лидером новой глобальной инновационной эры.

https://ria.ru/20201115/shankhay-1584702107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шанхай