В Белоруссии возбудили уголовное дело после акции оппозиции в Минске
15:25 16.11.2020 (обновлено: 15:35 16.11.2020)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у народного мемориала в память о погибшем 12 ноября жителе белорусской столицы Романе Бондаренко на "Площади перемен" в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 16 ноя - РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту действий̆, грубо нарушающих общественный̆ порядок во время акции оппозиции в воскресенье в Минске, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.
"Возбуждено уголовное дело по факту организации действий̆, грубо нарушающих общественный̆ порядок, и активного участия в них", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В СК отметили, что 15 ноября на территории столицы Белоруссии прошли несанкционированные массовые мероприятия, в ходе которых задержан ряд граждан, грубо нарушивших общественный̆ порядок. "Их действия были сопряжены с явным неповиновением требованиям представителей̆ власти и повлекли нарушение работы транспорта и организаций", - отмечается в сообщении.
По данным СК, также повреждены объекты городской инфраструктуры и транспортные средства сотрудников органов внутренних дел. По данному факту возбуждены уголовные дела по статье "хулиганство".
Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, требует назначения новых выборов. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.