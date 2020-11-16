https://ria.ru/20201116/protesty-1584850214.html

В Белоруссии возбудили уголовное дело после акции оппозиции в Минске

В Белоруссии возбудили уголовное дело после акции оппозиции в Минске

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту действий̆, грубо нарушающих общественный̆ порядок во время акции оппозиции в воскресенье в... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T15:25

2020-11-16T15:25

2020-11-16T15:35

протесты в белоруссии

минск

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МИНСК, 16 ноя - РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту действий̆, грубо нарушающих общественный̆ порядок во время акции оппозиции в воскресенье в Минске, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства."Возбуждено уголовное дело по факту организации действий̆, грубо нарушающих общественный̆ порядок, и активного участия в них", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.В СК отметили, что 15 ноября на территории столицы Белоруссии прошли несанкционированные массовые мероприятия, в ходе которых задержан ряд граждан, грубо нарушивших общественный̆ порядок. "Их действия были сопряжены с явным неповиновением требованиям представителей̆ власти и повлекли нарушение работы транспорта и организаций", - отмечается в сообщении.По данным СК, также повреждены объекты городской инфраструктуры и транспортные средства сотрудников органов внутренних дел. По данному факту возбуждены уголовные дела по статье "хулиганство".Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, требует назначения новых выборов. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://ria.ru/20201116/tikhanovskaya-1584826863.html

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