Обозначены правила использования второго пространства в смартфоне
02:14 16.11.2020 (обновлено: 11:03 16.11.2020)
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Второе пространство на смартфоне — это дополнительная рабочая область для хранения контактов, данных, использования приложений. Кроме того, есть и возможность подключения других учетных записей, рассказал агентству "Прайм" заместитель директора Института информационных технологий университета "Синергия" Антон Аверин.
"Наличие второго пространства на смартфоне может понадобиться по разным причинам: например, для разграничения личного и рабочего пространства на телефоне. Или родитель, который дал своему ребенку устройство, чтобы тот смог поиграть в любимые игры, настроив второе пространство, может не переживать за целостность своих данных", — отмечает эксперт.
По его словам, поддержка второго пространства есть далеко не у всех устройств. В частности, одним из них является Xiaomi (Redmi) с прошивкой MIUI.
Для добавления второго пространства следует перейти в настройки и выбрать пункт "Особые возможности" (на MIUI 12), затем включить "Второе пространство" и нажать "Создать", после чего выставить нужные параметры.
"При отсутствии необходимости второго пространства его можно удалить, перейдя в раздел "Второе пространство" и нажав "Удалить второе пространство", — заключил Аверин.