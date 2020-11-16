Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201116/prostranstvo-1584754829.html
Обозначены правила использования второго пространства в смартфоне
Обозначены правила использования второго пространства в смартфоне
Второе пространство на смартфоне — это дополнительная рабочая область для хранения контактов, данных, использования приложений. Кроме того, есть и возможность... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T02:14
2020-11-16T11:03
россия
смартфоны
синергия
антон аверин
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706898_0:162:3068:1888_1400x0_80_0_0_8ea0c43ab41180e3709282445170f1dc.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Второе пространство на смартфоне — это дополнительная рабочая область для хранения контактов, данных, использования приложений. Кроме того, есть и возможность подключения других учетных записей, рассказал агентству "Прайм" заместитель директора Института информационных технологий университета "Синергия" Антон Аверин.По его словам, поддержка второго пространства есть далеко не у всех устройств. В частности, одним из них является Xiaomi (Redmi) с прошивкой MIUI.Для добавления второго пространства следует перейти в настройки и выбрать пункт "Особые возможности" (на MIUI 12), затем включить "Второе пространство" и нажать "Создать", после чего выставить нужные параметры. "При отсутствии необходимости второго пространства его можно удалить, перейдя в раздел "Второе пространство" и нажав "Удалить второе пространство", — заключил Аверин.
https://ria.ru/20201115/vyklyuchenie-1584670396.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706898_169:0:2900:2048_1400x0_80_0_0_31fd76c3191bade8a0d7ec8aefd09150.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, смартфоны, синергия, антон аверин, технологии, общество

Обозначены правила использования второго пространства в смартфоне

02:14 16.11.2020 (обновлено: 11:03 16.11.2020)
 
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Второе пространство на смартфоне — это дополнительная рабочая область для хранения контактов, данных, использования приложений. Кроме того, есть и возможность подключения других учетных записей, рассказал агентству "Прайм" заместитель директора Института информационных технологий университета "Синергия" Антон Аверин.

"Наличие второго пространства на смартфоне может понадобиться по разным причинам: например, для разграничения личного и рабочего пространства на телефоне. Или родитель, который дал своему ребенку устройство, чтобы тот смог поиграть в любимые игры, настроив второе пространство, может не переживать за целостность своих данных", — отмечает эксперт.

По его словам, поддержка второго пространства есть далеко не у всех устройств. В частности, одним из них является Xiaomi (Redmi) с прошивкой MIUI.
Для добавления второго пространства следует перейти в настройки и выбрать пункт "Особые возможности" (на MIUI 12), затем включить "Второе пространство" и нажать "Создать", после чего выставить нужные параметры.
"При отсутствии необходимости второго пространства его можно удалить, перейдя в раздел "Второе пространство" и нажав "Удалить второе пространство", — заключил Аверин.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
Вчера, 02:10
Названы причины выключения смартфона во время разговора
 
РоссияСмартфоныСинергияАнтон АверинТехнологииОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:09Около тысячи участников митинга в Ереване пришли к зданию Генпрокуратуры
18:58В Ереване ограбили офис авиакомпании Armenia
18:54Губернатор Петербурга призвал не скупать антибиотики, как гречку
18:42Эксперт прокомментировал слова Тихановской об отключении Минска от SWIFT
18:40Митингующие в Ереване оппозиционеры направились к генпрокуратуре и МИД
18:36Стало известно о новой "побочке" вакцины Pfizer от коронавируса
18:33Эксперт оценил возможность укрепления договоренностей по Карабаху
18:27Коронавирус ежедневно выявляют у почти 70 московских учителей
18:22Toyota отозвала из России почти 70 тысяч автомобилей
18:17Суд в Минске не удовлетворил жалобу на продление ареста Знака
18:13В Москве школьницу избили при прохождении квеста
18:06На митинге в Ереване представили план действий оппозиции
18:06Путин обсудил с Нетаньяху сотрудничество по вакцине от COVID-19
18:04В Рособрнадзоре поддержали лицензирование онлайн-образования
18:01На Тенерифе ужесточили правила посещения баров и пляжей
17:57Президент Австрии назвал победу Санду на выборах в Молдавии впечатляющей
17:55Трамп назвал пересчет голосов в Джорджии фальшивым
17:53Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Асбесте
17:51Трамп и Байден оценили данные о второй американской вакцине от COVID-19
17:51В Мордовии ребенок выжил, упав с пятого этажа
Лента новостейМолния