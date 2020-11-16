https://ria.ru/20201116/prostranstvo-1584754829.html

Обозначены правила использования второго пространства в смартфоне

Обозначены правила использования второго пространства в смартфоне

Второе пространство на смартфоне — это дополнительная рабочая область для хранения контактов, данных, использования приложений. Кроме того, есть и возможность... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T02:14

2020-11-16T02:14

2020-11-16T11:03

россия

смартфоны

синергия

антон аверин

технологии

общество

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Второе пространство на смартфоне — это дополнительная рабочая область для хранения контактов, данных, использования приложений. Кроме того, есть и возможность подключения других учетных записей, рассказал агентству "Прайм" заместитель директора Института информационных технологий университета "Синергия" Антон Аверин.По его словам, поддержка второго пространства есть далеко не у всех устройств. В частности, одним из них является Xiaomi (Redmi) с прошивкой MIUI.Для добавления второго пространства следует перейти в настройки и выбрать пункт "Особые возможности" (на MIUI 12), затем включить "Второе пространство" и нажать "Создать", после чего выставить нужные параметры. "При отсутствии необходимости второго пространства его можно удалить, перейдя в раздел "Второе пространство" и нажав "Удалить второе пространство", — заключил Аверин.

https://ria.ru/20201115/vyklyuchenie-1584670396.html

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россия, смартфоны, синергия, антон аверин, технологии, общество