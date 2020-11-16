https://ria.ru/20201116/pravitelstvo-1584796430.html

В правительстве создадут рабочую группу для оптимизации кадров госорганов

В правительстве создадут рабочую группу для оптимизации кадров госорганов

Специальная рабочая группа, которая займется оптимизацией кадрового состава органов исполнительной власти, будет создана в правительстве РФ, сообщил глава... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T11:35

2020-11-16T11:35

2020-11-16T12:15

михаил мишустин

политика

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Специальная рабочая группа, которая займется оптимизацией кадрового состава органов исполнительной власти, будет создана в правительстве РФ, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин."Мы проанализировали работу всех федеральных органов исполнительной власти, которые находятся в ведении правительства, а также подведомственных министерствам, и подготовили решения по их оптимизации. Создадим специальную рабочую группу, которая будем заниматься вопросами, связанными с проведением реформы", - объявил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.Он подчеркнул, что все министерства и ведомства, а также их территориальные органы должны будут соответствовать рекомендованному стандарту."Их структура будет зависеть от численности всего ведомства. В центральных аппаратах, где около 20% вакансий, штат должен быть сокращён на 5%. В территориальных же органах ведомств сегодня среднее количество вакансий около 18%. Принято решение о сокращении штата в них на 10%. И делать это будем за счёт в основном вакантных позиций", - рассказал премьер.При этом сохранятся все финансовые ресурсы, в том числе материальное стимулирование, которые были до оптимизации ведомств, заверил он. Все эти меры, по его словам, позволят повысить эффективность работы исполнительной власти.

https://ria.ru/20201116/mishustin-1584792197.html

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михаил мишустин, политика