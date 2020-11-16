https://ria.ru/20201116/pnevmoniya-1584824779.html
Мурашко заявил об увеличении числа пациентов с пневмониями в России
Мурашко заявил об увеличении числа пациентов с пневмониями в России
Число пациентов с пневмониями в России по сравнению с прошлым годом выросло, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T13:29
2020-11-16T13:29
2020-11-16T13:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Число пациентов с пневмониями в России по сравнению с прошлым годом выросло, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."По сравнению с предыдущим годом сегодня количество пациентов с пневмониями выше", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".Он уточнил, что в период пандемии коронавируса требуется особая защита, в том числе следует сделать прививку от пневмококка."Она действует несколько лет, эта вакцина. Поэтому это также позволяет определенные дополнительные силы иметь. И минимизировать риски для пациентов. Вакцинация от гриппа, которую мы с вами упомянули, это также еще один формат защиты. Но и, конечно же, нужно помнить о соблюдении в этот период просто мер безопасности", - подчеркнул Мурашко.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201113/pnevmoniya-1584517465.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество