https://ria.ru/20201116/pnevmoniya-1584824779.html

Мурашко заявил об увеличении числа пациентов с пневмониями в России

Мурашко заявил об увеличении числа пациентов с пневмониями в России

Число пациентов с пневмониями в России по сравнению с прошлым годом выросло, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T13:29

2020-11-16T13:29

2020-11-16T13:29

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Число пациентов с пневмониями в России по сравнению с прошлым годом выросло, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."По сравнению с предыдущим годом сегодня количество пациентов с пневмониями выше", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".Он уточнил, что в период пандемии коронавируса требуется особая защита, в том числе следует сделать прививку от пневмококка."Она действует несколько лет, эта вакцина. Поэтому это также позволяет определенные дополнительные силы иметь. И минимизировать риски для пациентов. Вакцинация от гриппа, которую мы с вами упомянули, это также еще один формат защиты. Но и, конечно же, нужно помнить о соблюдении в этот период просто мер безопасности", - подчеркнул Мурашко.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201113/pnevmoniya-1584517465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество