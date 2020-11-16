https://ria.ru/20201116/oshibki-1584791363.html

Мясников назвал смертельно опасные ошибки при лечении COVID-19

Мясников назвал смертельно опасные ошибки при лечении COVID-19

Некоторые ошибки при самолечении коронавируса могут нанести вред организму и даже привести к летальному исходу, рассказал в своем телеграм-канале врач и... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T11:14

2020-11-16T11:14

2020-11-16T15:31

распространение нового коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571840096_0:210:2894:1838_1400x0_80_0_0_75ae4985d256b5faeba0c5486cf04b35.jpg

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Некоторые ошибки при самолечении коронавируса могут нанести вред организму и даже привести к летальному исходу, рассказал в своем телеграм-канале врач и телеведущий Александр Мясников.В качестве примера он привел случаи, когда заболевшие с симптомами ОРЗ самостоятельно кололи себе мощные кроверазжижающие препараты, после чего у некоторых начинались кровоизлияния в мозг и сильные желудочно-кишечные кровотечения.Врач назвал таких пациентов "самоубийцами, затребовавшими себе самое "модное" лечение".Мясников также напомнил, что антибиотики не оказывают никакого влияния на вирус, а их использование в качестве профилактики наложения бактериальной инфекции в амбулаторных условиях является неприемлемым.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201115/podavlyaet-1584752172.html

https://ria.ru/20201110/razorenie-1583938066.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество