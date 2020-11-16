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Мясников назвал смертельно опасные ошибки при лечении COVID-19
Мясников назвал смертельно опасные ошибки при лечении COVID-19
Некоторые ошибки при самолечении коронавируса могут нанести вред организму и даже привести к летальному исходу, рассказал в своем телеграм-канале врач и... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T11:14
2020-11-16T11:14
2020-11-16T15:31
распространение нового коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Некоторые ошибки при самолечении коронавируса могут нанести вред организму и даже привести к летальному исходу, рассказал в своем телеграм-канале врач и телеведущий Александр Мясников.В качестве примера он привел случаи, когда заболевшие с симптомами ОРЗ самостоятельно кололи себе мощные кроверазжижающие препараты, после чего у некоторых начинались кровоизлияния в мозг и сильные желудочно-кишечные кровотечения.Врач назвал таких пациентов "самоубийцами, затребовавшими себе самое "модное" лечение".Мясников также напомнил, что антибиотики не оказывают никакого влияния на вирус, а их использование в качестве профилактики наложения бактериальной инфекции в амбулаторных условиях является неприемлемым.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201115/podavlyaet-1584752172.html
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество