https://ria.ru/20201116/okhota-1584862954.html

В алтайском нацпарке зоозащитник организовывал охоту на редких животных

В алтайском нацпарке зоозащитник организовывал охоту на редких животных

Пограничники задержали участников охоты на редких животных в районе Сайлюгемского нацпарка Республики Алтай, организатором оказался руководитель экологической... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T16:32

2020-11-16T16:32

2020-11-16T16:37

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БАРНАУЛ, 16 ноя - РИА Новости. Пограничники задержали участников охоты на редких животных в районе Сайлюгемского нацпарка Республики Алтай, организатором оказался руководитель экологической организации и местный зоозащитник, сообщает пресс-служба нацпарка."14 октября на границе Сайлюгемского национального парка в пограничной зоне сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай в ходе контроля соблюдения правил пограничного режима задержаны трое граждан с огнестрельным оружием… Оказалось, что один из задержанных, гр. Эрмен С., совмещает проведение охоты с участием состоятельного жителя столицы с постом руководителя экологической организации. Кроме того, на общественных началах трудится в региональных особо охраняемых природных территориях Республики Алтай, формально являясь защитником диких животных", - говорится в сообщении. Вторым задержанным оказался предприниматель из Москвы, третьим - ещё один местный житель, который также являлся организатором охоты.Они рассказали пограничникам, группа прибыла для охоты на сибирского горного козла. Однако экологам и местным жителям известно, что на этом участке они давно не обитают. При этом там расположена крупнейшая в стране группировка внесённого в красную книгу аргали. Охотников задержали рядом со стадом этих животных."По результатам мониторинга в 2019 году в стране насчитывалось чуть более 1400 особей редкого барана (аргали) Охота на него запрещена. На территории национального парка "Сайлюгемский" запрещен любой вид охоты", - подчеркнули в нацпарке.Сообщается, что в отношении охотников составили протоколы об административном правонарушении.

https://ria.ru/20190125/1549879449.html

https://ria.ru/20200218/1564945726.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, республика алтай