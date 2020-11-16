В алтайском нацпарке зоозащитник организовывал охоту на редких животных
16:32 16.11.2020 (обновлено: 16:37 16.11.2020)
БАРНАУЛ, 16 ноя - РИА Новости. Пограничники задержали участников охоты на редких животных в районе Сайлюгемского нацпарка Республики Алтай, организатором оказался руководитель экологической организации и местный зоозащитник, сообщает пресс-служба нацпарка.
"14 октября на границе Сайлюгемского национального парка в пограничной зоне сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай в ходе контроля соблюдения правил пограничного режима задержаны трое граждан с огнестрельным оружием… Оказалось, что один из задержанных, гр. Эрмен С., совмещает проведение охоты с участием состоятельного жителя столицы с постом руководителя экологической организации. Кроме того, на общественных началах трудится в региональных особо охраняемых природных территориях Республики Алтай, формально являясь защитником диких животных", - говорится в сообщении.
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Вторым задержанным оказался предприниматель из Москвы, третьим - ещё один местный житель, который также являлся организатором охоты.
Они рассказали пограничникам, группа прибыла для охоты на сибирского горного козла. Однако экологам и местным жителям известно, что на этом участке они давно не обитают. При этом там расположена крупнейшая в стране группировка внесённого в красную книгу аргали. Охотников задержали рядом со стадом этих животных.
"По результатам мониторинга в 2019 году в стране насчитывалось чуть более 1400 особей редкого барана (аргали) Охота на него запрещена. На территории национального парка "Сайлюгемский" запрещен любой вид охоты", - подчеркнули в нацпарке.
Сообщается, что в отношении охотников составили протоколы об административном правонарушении.
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