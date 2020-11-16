Режиссер "Один дома" недоволен, что у фильма будет ремейк
06:48 16.11.2020 (обновлено: 06:52 16.11.2020)
© 20th Century Fox Film Corporation (1990)Кадр из фильма "Один дома"
© 20th Century Fox Film Corporation (1990)
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Американский режиссер Крис Коламбус, создавший две части фильма "Один дома", в беседе с журналистом из Insider раскритиковал руководство сервиса Disney+, которое сейчас занимается перезапуском этой истории.
Коламбус заявил, что считает эту идею "напрасной тратой времени" и подчеркнул, с ним даже "никто не обсуждал предстоящий проект".
"В чем смысл этого проекта? Я твердо убежден, что нельзя делать ремейки таких вневременных историй, как "Один дома". Такого озарения и вдохновения уже не будет. Зачем тогда это делать? Это все равно, что рисовать по шаблону диснеевские мультфильмы. В чем смысл? Дело сделано. Придумайте что-то свое. Даже если с треском провалитесь, по крайней мере, вы постарались придумать что-то оригинальное", – прокомментировал режиссер.
Крис Коламбус отметил, что в такой ситуации его самого можно обвинить в копировании одной и той же истории. Все таки "Один дома 2", по сути, – ремейк фильма "Один дома".
"Должна ли существовать вторая часть? Да, потому что некоторые моменты получились очень смешными и удачными. Но в остальных случаях я просто не верю, что это необходимо делать", – пояснил он.
О том, что Disney+ перезапустит главный рождественский кинохит стало известно еще в прошлом году. Однако позже работу над проектом приостановили из-за пандемии коронавируса. О будущем фильме известно, что главную роль в нем исполнит Арчи Йейтс ("Кролик Джоджо"). Ожидается, что он будет воевать с собственными родителями из-за антикварной фигурки.
Режиссером ленты выбрали Дэна Мазера, снявшего комедию "Дедушка легкого поведения" (2016).
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