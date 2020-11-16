https://ria.ru/20201116/odin-doma-1584477099.html

Режиссер "Один дома" недоволен, что у фильма будет ремейк

Режиссер "Один дома" недоволен, что у фильма будет ремейк

Американский режиссер Крис Коламбус, создавший две части фильма "Один дома", в беседе с журналистом из Insider раскритиковал руководство сервиса Disney+,... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T06:48

2020-11-16T06:48

2020-11-16T06:52

культура

кино и сериалы

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156294/57/1562945726_0:71:1200:746_1400x0_80_0_0_5544007cd89d2f03bc3380445b0c2cd8.jpg

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Американский режиссер Крис Коламбус, создавший две части фильма "Один дома", в беседе с журналистом из Insider раскритиковал руководство сервиса Disney+, которое сейчас занимается перезапуском этой истории. Коламбус заявил, что считает эту идею "напрасной тратой времени" и подчеркнул, с ним даже "никто не обсуждал предстоящий проект".Крис Коламбус отметил, что в такой ситуации его самого можно обвинить в копировании одной и той же истории. Все таки "Один дома 2", по сути, – ремейк фильма "Один дома".О том, что Disney+ перезапустит главный рождественский кинохит стало известно еще в прошлом году. Однако позже работу над проектом приостановили из-за пандемии коронавируса. О будущем фильме известно, что главную роль в нем исполнит Арчи Йейтс ("Кролик Джоджо"). Ожидается, что он будет воевать с собственными родителями из-за антикварной фигурки.Режиссером ленты выбрали Дэна Мазера, снявшего комедию "Дедушка легкого поведения" (2016).

https://radiosputnik.ria.ru/20191211/1562284776.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры