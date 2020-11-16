https://ria.ru/20201116/nagruzka-1584811935.html
В Кремле заявили о максимальной нагрузке на здравоохранение
В Кремле заявили о максимальной нагрузке на здравоохранение
Здравоохранение и фармацевтическая промышленность в России из-за ситуации с COVID-19 работают с максимальными нагрузками, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T12:33
2020-11-16T12:33
2020-11-16T12:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Здравоохранение и фармацевтическая промышленность в России из-за ситуации с COVID-19 работают с максимальными нагрузками, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков."Сейчас работа идет по регионам. Жестким контролем этой ситуации занимается, конечно же, оперативный штаб, который работает в правительстве. В состоянии максимальной нагрузки работает система здравоохранения всех регионов. В состоянии максимальной нагрузки работает наша промышленность, имеется в виду прежде всего фармацевтика, переживающая нагрузку, кратно превышающую обычную нагрузку и обычный спрос на продукцию нашей фармы", - сказал Песков.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201112/sistema-1584292196.html
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