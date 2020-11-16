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Культура
https://ria.ru/20201116/muzei-1584866495.html
Приостановка работы частных музеев Москвы может привести к их закрытию
Приостановка работы частных музеев Москвы может привести к их закрытию
Более 80 частных музеев находятся в Москве, приостановка работы из-за пандемии может привести к их закрытию, так как им не положена денежная компенсация от... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T16:47
2020-11-16T16:47
культура
коронавирус в россии
новости культуры
выставки
музеи
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Более 80 частных музеев находятся в Москве, приостановка работы из-за пандемии может привести к их закрытию, так как им не положена денежная компенсация от государства, владельцы музеев направили письмо властям с просьбой обратить внимание на эту сферу, сообщил РИА Новости директор Музея мировой каллиграфии и Ассоциации частных музеев Алексей Шабуров.Собеседник агентства напомнил, что частным музеям не положена денежная компенсация от государства."Мы стремимся как ассоциация легализовать институт частных музеев, ведем совместно с министерством культуры РФ работу в этом направлении. Благодаря нашим общим усилиям сформирован реестр частных музеев, который мог бы позволить частным музеям рассчитывать на финансовую поддержку. Но он пока не опубликован, на это нужно еще какое-то время", - добавил Шабуров.По его словам, на сегодняшний день в Москве нет единого реестра частных музеев, который необходим в данной ситуации. "Есть общий реестр, но Москве нужен свой. Мы сейчас предпринимаем все меры для того, чтобы департамент культуры города Москвы смог вместе с ассоциацией создать этот столь важный для столицы реестр", - заключил собеседник агентства.Ранее министерство культуры РФ сообщало о создании реестра частных музеев, программа развития которых разработана до 2023 года. Планируется интегрировать частные институции в единое музейное пространство страны и включить их наряду с федеральными, региональными и ведомственными музеями в государственные программы, реализуемые Минкультуры РФ.В связи с мерами по COVID-19 в Москве с 13 ноября до 15 января 2021 года посетить выставки, лекции, мастер-классы и другие культурно-просветительские мероприятия в музеях, выставочных залах и библиотеках столицы можно только в онлайн-режиме. Посетить концерты, спектакли и киносеансы в театрах, кинотеатрах и концертных залах можно при использовании масок и перчаток, при этом заполняемость залов должна составлять не более 25% от общей вместимости помещений. Федеральные музеи в Москве также до 15 января по приказу министерства культуры РФ прекращают свою работу для посетителей.
https://realty.ria.ru/20201113/galeristy-1584431923.html
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коронавирус в россии, новости культуры, выставки, музеи

Приостановка работы частных музеев Москвы может привести к их закрытию

16:47 16.11.2020
 
© Современный музей каллиграфииСовременный музей каллиграфии
Современный музей каллиграфии - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Современный музей каллиграфии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Более 80 частных музеев находятся в Москве, приостановка работы из-за пандемии может привести к их закрытию, так как им не положена денежная компенсация от государства, владельцы музеев направили письмо властям с просьбой обратить внимание на эту сферу, сообщил РИА Новости директор Музея мировой каллиграфии и Ассоциации частных музеев Алексей Шабуров.
"Согласно приказам, для посещения закрываются музеи, подведомственные департаменту культуры города Москвы и министерству культуры РФ. Про частные музеи в них ничего не говорится. На данный момент в Москве более 80 частных музеев. Большинство из них имеют достаточно скромные площади. Во многом по этой причине в период действия ограничительных мер их посещение упало на 50%. Приостановка деятельности повлечет за собой их полное уничтожение. Сейчас очень многие частные музеи находятся под угрозой закрытия. Мы пишем письма на имя заммэра Москвы Натальи Сергуниной и председателя правительства РФ Михаила Мишустина с просьбой обратить внимание на этот процесс", - рассказал Шабуров.
Собеседник агентства напомнил, что частным музеям не положена денежная компенсация от государства.
"Мы стремимся как ассоциация легализовать институт частных музеев, ведем совместно с министерством культуры РФ работу в этом направлении. Благодаря нашим общим усилиям сформирован реестр частных музеев, который мог бы позволить частным музеям рассчитывать на финансовую поддержку. Но он пока не опубликован, на это нужно еще какое-то время", - добавил Шабуров.
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По его словам, на сегодняшний день в Москве нет единого реестра частных музеев, который необходим в данной ситуации. "Есть общий реестр, но Москве нужен свой. Мы сейчас предпринимаем все меры для того, чтобы департамент культуры города Москвы смог вместе с ассоциацией создать этот столь важный для столицы реестр", - заключил собеседник агентства.
Ранее министерство культуры РФ сообщало о создании реестра частных музеев, программа развития которых разработана до 2023 года. Планируется интегрировать частные институции в единое музейное пространство страны и включить их наряду с федеральными, региональными и ведомственными музеями в государственные программы, реализуемые Минкультуры РФ.
В связи с мерами по COVID-19 в Москве с 13 ноября до 15 января 2021 года посетить выставки, лекции, мастер-классы и другие культурно-просветительские мероприятия в музеях, выставочных залах и библиотеках столицы можно только в онлайн-режиме. Посетить концерты, спектакли и киносеансы в театрах, кинотеатрах и концертных залах можно при использовании масок и перчаток, при этом заполняемость залов должна составлять не более 25% от общей вместимости помещений. Федеральные музеи в Москве также до 15 января по приказу министерства культуры РФ прекращают свою работу для посетителей.
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