https://ria.ru/20201116/moldaviya-1584810883.html
Додон попросил Санду призвать ее сторонников к спокойствию
Додон попросил Санду призвать ее сторонников к спокойствию
Действующий президент Молдавии Игорь Додон на брифинге в понедельник обратился к победившей на выборах главы республики Майе Санду с просьбой призвать ее... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T12:30
2020-11-16T12:30
2020-11-16T12:30
президентские выборы в молдавии — 2020
майя санду
игорь додон
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон на брифинге в понедельник обратился к победившей на выборах главы республики Майе Санду с просьбой призвать ее сторонников к спокойствию.В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Согласно предварительным данным на сайте комиссии, после обработки 100% протоколов с участков Санду побеждает на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей."Я хочу обратиться к Майе Санду, прошу ее призвать своих сторонников к спокойствию, чтобы они не выходили на улицы", – заявил Додон.
https://ria.ru/20201116/sandu-1584799593.html
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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире