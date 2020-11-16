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https://ria.ru/20201116/moldaviya-1584782961.html
"Европеизация" Молдавии может встретить отпор в стране, считает Косачев
"Европеизация" Молдавии может встретить отпор в стране, считает Косачев
Власти Молдавии должны понимать, что "европеизация" страны может привести к неприятию части общества нового уклада, считает глава международного комитета... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T10:35
2020-11-16T10:35
президентские выборы в молдавии — 2020
майя санду
игорь додон
гагаузия
константин косачев
молдавия
европа
политика
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии должны понимать, что "европеизация" страны может привести к неприятию части общества нового уклада, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев."Лидер проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду побеждает на выборах президента Молдавии. Отрыв от соперника - действующего президента Молдавии Игоря Додона - составляет более 10%, и если не произойдёт ничего неожиданного, у Молдавии будет новый президент", - написал сенатор в ФБ.По мнению Косачева, очевидно, что в этой ситуации страну ждут серьёзные перемены, причём скорее всего внешнеполитические. Он напомнил, что Санду опиралась на голоса откровенно евроориентированной молодёжи в больших городах, но что ещё важнее - за неё сыграли диаспоры за рубежом. Так, по сведениям ЦИК, Санду поддержали свыше 92% проголосовавших за границей граждан Молдавии."Однако в этом заложена и проблема, которую так просто не решить одной лишь ярко выраженной ориентацией руководства страны на Европу. Молдавия - аграрная страна, а село голосовало за Додона. Многие внутри страны ориентированы на сотрудничество с Россией, в том числе по сугубо экономическим причинам: ехать в европейскую "Тулу" со своим "самоваром" - фруктами и вином - мягко говоря, неперспективно", - отметил политик.При этом тесный союз с ЕС, тем более - румынизация страны, "приведёт к вовлечению Молдавии в санкционный тупик на российском направлении", предупредил сенатор. И сказками о счастливом евробудущем молдаван из него не выйти."А потому посмотрим на первые действия вероятной новой власти: если она будет напирать на победу города и диаспор над селом, а Европы над Россией, сопротивление может оказаться достаточно жестким, причём не только, например, в Гагаузии, где за действующего президента - более 90% голосов", - добавил законодатель.Он полагает, что, скорее всего, лидирующие на выборах силы понимают эти риски: так, о необходимости найти решения для открытия экспорта в Россию для всех компаний, а не для нескольких, близких к нынешней власти, говорит сама Санду на сайте своей партии. "Но эти решения могут прийти только путём диалога, а не "украинским" путём жесткой конфронтации. Выбор, как говорится, есть всегда", - заключил он. -0-
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гагаузия
молдавия
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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, гагаузия, константин косачев, молдавия, европа, политика

"Европеизация" Молдавии может встретить отпор в стране, считает Косачев

10:35 16.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Константин Косачев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии должны понимать, что "европеизация" страны может привести к неприятию части общества нового уклада, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Лидер проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду побеждает на выборах президента Молдавии. Отрыв от соперника - действующего президента Молдавии Игоря Додона - составляет более 10%, и если не произойдёт ничего неожиданного, у Молдавии будет новый президент", - написал сенатор в ФБ.
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По мнению Косачева, очевидно, что в этой ситуации страну ждут серьёзные перемены, причём скорее всего внешнеполитические. Он напомнил, что Санду опиралась на голоса откровенно евроориентированной молодёжи в больших городах, но что ещё важнее - за неё сыграли диаспоры за рубежом. Так, по сведениям ЦИК, Санду поддержали свыше 92% проголосовавших за границей граждан Молдавии.
"Однако в этом заложена и проблема, которую так просто не решить одной лишь ярко выраженной ориентацией руководства страны на Европу. Молдавия - аграрная страна, а село голосовало за Додона. Многие внутри страны ориентированы на сотрудничество с Россией, в том числе по сугубо экономическим причинам: ехать в европейскую "Тулу" со своим "самоваром" - фруктами и вином - мягко говоря, неперспективно", - отметил политик.
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При этом тесный союз с ЕС, тем более - румынизация страны, "приведёт к вовлечению Молдавии в санкционный тупик на российском направлении", предупредил сенатор. И сказками о счастливом евробудущем молдаван из него не выйти.
"А потому посмотрим на первые действия вероятной новой власти: если она будет напирать на победу города и диаспор над селом, а Европы над Россией, сопротивление может оказаться достаточно жестким, причём не только, например, в Гагаузии, где за действующего президента - более 90% голосов", - добавил законодатель.
Он полагает, что, скорее всего, лидирующие на выборах силы понимают эти риски: так, о необходимости найти решения для открытия экспорта в Россию для всех компаний, а не для нескольких, близких к нынешней власти, говорит сама Санду на сайте своей партии. "Но эти решения могут прийти только путём диалога, а не "украинским" путём жесткой конфронтации. Выбор, как говорится, есть всегда", - заключил он. -0-
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Президентские выборы в Молдавии — 2020Майя СандуИгорь ДодонГагаузияКонстантин КосачевМолдавияЕвропаПолитика
 
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