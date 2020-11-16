https://ria.ru/20201116/mishustin-1584797437.html
Мишустин рассказал о числе вакантных должностей в федеральных органах
Мишустин рассказал о числе вакантных должностей в федеральных органах
Порядка 20% должностей в федеральных органах исполнительной власти являются на сегодня вакантными, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T11:39
2020-11-16T11:39
2020-11-16T11:39
михаил мишустин
политика
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Порядка 20% должностей в федеральных органах исполнительной власти являются на сегодня вакантными, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Сейчас почти 20% должностей в министерствах и ведомствах остаются вакантными", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в режиме видеоконференции.Глава правительства подчеркнул, что для реализации административной реформы необходим "не огромный, а рационально сформированный штат компетентных специалистов" и четко определенная сфера ответственности каждого органа исполнительной власти.
https://ria.ru/20201116/mishustin-1584792197.html
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михаил мишустин, политика