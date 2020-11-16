https://ria.ru/20201116/minsk-1584832120.html

В центре Минска закрыли станцию метро перед акцией оппозиции

В центре Минска закрыли станцию метро перед акцией оппозиции

Станция метро "Площадь Ленина" временно закрыта в центре Минска, где оппозиция планирует провести несанкционированную акцию протеста, сообщил минский... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T14:02

2020-11-16T14:02

2020-11-16T14:02

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 16 ноя - РИА Новости. Станция метро "Площадь Ленина" временно закрыта в центре Минска, где оппозиция планирует провести несанкционированную акцию протеста, сообщил минский метрополитен."В 13.30 (совпадает с мск) в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыта станция "Площадь Ленина". Поезда следуют без остановки на данной станции", - говорится в сообщении предприятия в его telegram-канале.Оппозиция ранее заявила о планах провести акцию протеста на площади Независимости в Минске, где находятся выходы со станции метро "Площадь Ленина".Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, требует назначения новых выборов. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://ria.ru/20201116/lukashenko-1584800682.html

минск

белоруссия

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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире