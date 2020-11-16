Монро и Джексон: рейтинг мертвых звезд с миллионными доходами
14:11 16.11.2020 (обновлено: 14:20 16.11.2020)
© 20th Century Fox Film Corporation (1953)Кадр из фильма "Джентльмены предпочитают блондинок"
© 20th Century Fox Film Corporation (1953)
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Король поп-музыки Майкл Джексон даже спустя 11 лет после ухода из жизни продолжает зарабатывать, восьмой год подряд удерживая первое место в ежегодном рейтинге журнала Forbes.
В нем учитываются доходы звезд за год – за период с октября по октябрь. Сделка Джексона с Sony и созданный им лейбл Mijac Music принесли 48 миллионов долларов США.
На втором месте рейтинга – скончавшийся в 1991 году американский писатель Доктор Сьюз. Доход от продаж его книг за минувший год составил 33 миллиона долларов США.
На третьей строке – умерший 20 лет назад художник-карикатурист Чарльз Шульц с доходом в 32,5 миллиона долларов США. Он более всего известен как создатель персонажей Снупи и мальчика Чарли Брауна.
В список из 13-ти самых известных персон, которые продолжают зарабатывать и после смерти, вошли также Арнольд Палмер, Элвис Пресли, баскетболист Коби Брайант, рэпер Juice WRLD, Боб Марли, Джон Леннон, Prince, Фредди Меркьюри, Джордж Харрисон.
На 13-й строке этого рейтинга – Мэрилин Монро. Она умерла больше 58 лет назад (в 1962 году), но до сих пор продолжает зарабатывать. Ее доход за минувший год составил восемь миллионов долларов США.
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