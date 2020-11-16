Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201116/maykl-dzhekson-1584830519.html
Монро и Джексон: рейтинг мертвых звезд с миллионными доходами
Монро и Джексон: рейтинг мертвых звезд с миллионными доходами
Король поп-музыки Майкл Джексон даже спустя 11 лет после ухода из жизни продолжает зарабатывать, восьмой год подряд удерживая первое место в ежегодном рейтинге... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T14:11
2020-11-16T14:20
мэрилин монро
майкл джексон
шоубиз
рейтинг
знаменитости
звезды
доходы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577757993_0:230:1958:1331_1400x0_80_0_0_9c8663e1f21153f7e2a22153ed7e9d6b.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Король поп-музыки Майкл Джексон даже спустя 11 лет после ухода из жизни продолжает зарабатывать, восьмой год подряд удерживая первое место в ежегодном рейтинге журнала Forbes.В нем учитываются доходы звезд за год – за период с октября по октябрь. Сделка Джексона с Sony и созданный им лейбл Mijac Music принесли 48 миллионов долларов США.На втором месте рейтинга – скончавшийся в 1991 году американский писатель Доктор Сьюз. Доход от продаж его книг за минувший год составил 33 миллиона долларов США.На третьей строке – умерший 20 лет назад художник-карикатурист Чарльз Шульц с доходом в 32,5 миллиона долларов США. Он более всего известен как создатель персонажей Снупи и мальчика Чарли Брауна.В список из 13-ти самых известных персон, которые продолжают зарабатывать и после смерти, вошли также Арнольд Палмер, Элвис Пресли, баскетболист Коби Брайант, рэпер Juice WRLD, Боб Марли, Джон Леннон, Prince, Фредди Меркьюри, Джордж Харрисон.На 13-й строке этого рейтинга – Мэрилин Монро. Она умерла больше 58 лет назад (в 1962 году), но до сих пор продолжает зарабатывать. Ее доход за минувший год составил восемь миллионов долларов США.
https://ria.ru/20200901/otel-1576538478.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577757993_35:0:1810:1331_1400x0_80_0_0_29b820a9b58f02c0f39395078ca0036a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мэрилин монро, майкл джексон, рейтинг, знаменитости, звезды, доходы

Монро и Джексон: рейтинг мертвых звезд с миллионными доходами

14:11 16.11.2020 (обновлено: 14:20 16.11.2020)
 
© 20th Century Fox Film Corporation (1953)Кадр из фильма "Джентльмены предпочитают блондинок"
Кадр из фильма Джентльмены предпочитают блондинок - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© 20th Century Fox Film Corporation (1953)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Король поп-музыки Майкл Джексон даже спустя 11 лет после ухода из жизни продолжает зарабатывать, восьмой год подряд удерживая первое место в ежегодном рейтинге журнала Forbes.
В нем учитываются доходы звезд за год – за период с октября по октябрь. Сделка Джексона с Sony и созданный им лейбл Mijac Music принесли 48 миллионов долларов США.
На втором месте рейтинга – скончавшийся в 1991 году американский писатель Доктор Сьюз. Доход от продаж его книг за минувший год составил 33 миллиона долларов США.
На третьей строке – умерший 20 лет назад художник-карикатурист Чарльз Шульц с доходом в 32,5 миллиона долларов США. Он более всего известен как создатель персонажей Снупи и мальчика Чарли Брауна.
В список из 13-ти самых известных персон, которые продолжают зарабатывать и после смерти, вошли также Арнольд Палмер, Элвис Пресли, баскетболист Коби Брайант, рэпер Juice WRLD, Боб Марли, Джон Леннон, Prince, Фредди Меркьюри, Джордж Харрисон.
На 13-й строке этого рейтинга – Мэрилин Монро. Она умерла больше 58 лет назад (в 1962 году), но до сих пор продолжает зарабатывать. Ее доход за минувший год составил восемь миллионов долларов США.
Журнал Playboy распродает свои архивы - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 00:09Туризм
В США отель предлагает пожить, "как Мерилин Монро"
 
ШоубизМэрилин МонроМайкл ДжексонРейтингЗнаменитостизвездыДоходы
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:58В Ереване ограбили офис авиакомпании Armenia
18:54Губернатор Петербурга призвал не скупать антибиотики, как гречку
18:42Эксперт прокомментировал слова Тихановской об отключении Минска от SWIFT
18:40Митингующие в Ереване оппозиционеры направились к генпрокуратуре и МИД
18:36Стало известно о новой "побочке" вакцины Pfizer от коронавируса
18:33Эксперт оценил возможность укрепления договоренностей по Карабаху
18:27Коронавирус ежедневно выявляют у почти 70 московских учителей
18:22Toyota отозвала из России почти 70 тысяч автомобилей
18:17Суд в Минске не удовлетворил жалобу на продление ареста Знака
18:13В Москве школьницу избили при прохождении квеста
18:06На митинге в Ереване представили план действий оппозиции
18:06Путин обсудил с Нетаньяху сотрудничество по вакцине от COVID-19
18:04В Рособрнадзоре поддержали лицензирование онлайн-образования
18:01На Тенерифе ужесточили правила посещения баров и пляжей
17:57Президент Австрии назвал победу Санду на выборах в Молдавии впечатляющей
17:55Трамп назвал пересчет голосов в Джорджии фальшивым
17:53Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Асбесте
17:51Трамп и Байден оценили данные о второй американской вакцине от COVID-19
17:51В Мордовии ребенок выжил, упав с пятого этажа
17:46Алиев посетил взятые под контроль Баку города в Карабахе
Лента новостейМолния