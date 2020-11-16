https://ria.ru/20201116/maykl-dzhekson-1584830519.html

Монро и Джексон: рейтинг мертвых звезд с миллионными доходами

Монро и Джексон: рейтинг мертвых звезд с миллионными доходами

Король поп-музыки Майкл Джексон даже спустя 11 лет после ухода из жизни продолжает зарабатывать, восьмой год подряд удерживая первое место в ежегодном рейтинге... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T14:11

2020-11-16T14:11

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мэрилин монро

майкл джексон

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рейтинг

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Король поп-музыки Майкл Джексон даже спустя 11 лет после ухода из жизни продолжает зарабатывать, восьмой год подряд удерживая первое место в ежегодном рейтинге журнала Forbes.В нем учитываются доходы звезд за год – за период с октября по октябрь. Сделка Джексона с Sony и созданный им лейбл Mijac Music принесли 48 миллионов долларов США.На втором месте рейтинга – скончавшийся в 1991 году американский писатель Доктор Сьюз. Доход от продаж его книг за минувший год составил 33 миллиона долларов США.На третьей строке – умерший 20 лет назад художник-карикатурист Чарльз Шульц с доходом в 32,5 миллиона долларов США. Он более всего известен как создатель персонажей Снупи и мальчика Чарли Брауна.В список из 13-ти самых известных персон, которые продолжают зарабатывать и после смерти, вошли также Арнольд Палмер, Элвис Пресли, баскетболист Коби Брайант, рэпер Juice WRLD, Боб Марли, Джон Леннон, Prince, Фредди Меркьюри, Джордж Харрисон.На 13-й строке этого рейтинга – Мэрилин Монро. Она умерла больше 58 лет назад (в 1962 году), но до сих пор продолжает зарабатывать. Ее доход за минувший год составил восемь миллионов долларов США.

https://ria.ru/20200901/otel-1576538478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мэрилин монро, майкл джексон, рейтинг, знаменитости, звезды, доходы