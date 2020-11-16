https://ria.ru/20201116/maduro-1584803105.html

Конкретных договоренностей о визите Мадуро пока нет, заявил Рябков

Конкретных договоренностей о визите Мадуро пока нет, заявил Рябков

Россия и Венесуэла активно готовят встречу сопредседателей комиссии высокого уровня, с российской стороны ее будет представлять вице-премьер Юрий Борисов,... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T11:59

2020-11-16T11:59

2020-11-16T12:08

юрий борисов (вице-премьер)

москва

венесуэла

николас мадуро

сергей рябков

в мире

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия и Венесуэла активно готовят встречу сопредседателей комиссии высокого уровня, с российской стороны ее будет представлять вице-премьер Юрий Борисов, сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков."Мы сейчас занимаемся очень плотно подготовкой к встрече сопредседателей комиссии высокого уровня. С российской стороны сопредседателем является вице-премьер России Юрий Борисов. С венесуэльской - исполнительный виде-президент Тарек аль-Айссами", - сказал Рябков журналистам.По его словам, конкретики по возможному визиту главы Боливарианской республики Николаса Мадуро пока нет."Пока конкретных договорённостей нет, но, как вы знаете, в прошлом были ситуации, когда президент Венесуэлы приезжал к нам в режиме подготовки визита достаточно сжатом. Поэтому, я не могу исключать никакие варианты", - указал дипломат.Ранее Мадуро анонсировал планы посетить Москву и встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20201116/vaktsina-1584759870.html

https://ria.ru/20201112/sanktsii-1584319772.html

москва

венесуэла

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юрий борисов (вице-премьер), москва, венесуэла, николас мадуро, сергей рябков, в мире