https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584877538.html

Назван новый фактор риска при COVID-19

Назван новый фактор риска при COVID-19

РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T17:37

2020-11-16T17:37

2020-11-16T17:37

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

юго-западная финляндия

здоровье - общество

турку

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Ученые обнаружили, что кратковременная остановка дыхания (апноэ) во сне может стать фактором риска при COVID-19, сообщает Medicalxpress.Сотрудники Университетской больницы Турку и Университета Турку проанализировали данные пациентов с COVID-19 из Юго-Западной Финляндии во время первой волны пандемии весной 2020 года.Выяснилось, что у 29 процентов пациентов, поступивших в стационар, было ранее диагностировано апноэ во сне. Как поясняют ученые, поскольку только 3,1 процента населения региона получает лечение от апноэ, значение доли таких пациентов среди остальных заболевших существенно возрастает.Исследователи указывают на то, что распространенность данного заболевания среди пациентов с COVID-19 не может быть объяснена только корреляцией с ожирением, часто встречающимся при апноэ, и должна стать предметом более подробного изучения.Синдром обструктивного апноэ во сне является клиническим нарушением, для которого характерны частые остановки дыхания во время сна, обычно сопровождаемые громких храпом. В результате таких остановок мозг вызывает короткое пробуждение, открывает дыхательные пути и возобновляет процесс дыхания. При данном нарушении человек может испытывать чрезмерную сонливость, затруднения с концентрацией внимания или головные боли.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201116/testy-1584843158.html

юго-западная финляндия

турку

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, юго-западная финляндия, здоровье - общество, турку