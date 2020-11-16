Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584877538.html
Назван новый фактор риска при COVID-19
Назван новый фактор риска при COVID-19
РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T17:37
2020-11-16T17:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
юго-западная финляндия
здоровье - общество
турку
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584479048_0:416:2817:2001_1400x0_80_0_0_c829e3823ceb3e1fabf7f89e11c7be2b.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Ученые обнаружили, что кратковременная остановка дыхания (апноэ) во сне может стать фактором риска при COVID-19, сообщает Medicalxpress.Сотрудники Университетской больницы Турку и Университета Турку проанализировали данные пациентов с COVID-19 из Юго-Западной Финляндии во время первой волны пандемии весной 2020 года.Выяснилось, что у 29 процентов пациентов, поступивших в стационар, было ранее диагностировано апноэ во сне. Как поясняют ученые, поскольку только 3,1 процента населения региона получает лечение от апноэ, значение доли таких пациентов среди остальных заболевших существенно возрастает.Исследователи указывают на то, что распространенность данного заболевания среди пациентов с COVID-19 не может быть объяснена только корреляцией с ожирением, часто встречающимся при апноэ, и должна стать предметом более подробного изучения.Синдром обструктивного апноэ во сне является клиническим нарушением, для которого характерны частые остановки дыхания во время сна, обычно сопровождаемые громких храпом. В результате таких остановок мозг вызывает короткое пробуждение, открывает дыхательные пути и возобновляет процесс дыхания. При данном нарушении человек может испытывать чрезмерную сонливость, затруднения с концентрацией внимания или головные боли.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201116/testy-1584843158.html
юго-западная финляндия
турку
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584479048_206:498:2272:2048_1400x0_80_0_0_2ef0fd3a511d59515486414a7b100c61.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, юго-западная финляндия, здоровье - общество, турку

Назван новый фактор риска при COVID-19

17:37 16.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Ученые обнаружили, что кратковременная остановка дыхания (апноэ) во сне может стать фактором риска при COVID-19, сообщает Medicalxpress.
Сотрудники Университетской больницы Турку и Университета Турку проанализировали данные пациентов с COVID-19 из Юго-Западной Финляндии во время первой волны пандемии весной 2020 года.
Медицинский работник проводит забор биоматериала для анализа на коронавирус в городской поликлинике Москвы - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
14:53Распространение нового коронавируса
Эпидемиолог объяснил ошибки тестов на COVID-19
Выяснилось, что у 29 процентов пациентов, поступивших в стационар, было ранее диагностировано апноэ во сне. Как поясняют ученые, поскольку только 3,1 процента населения региона получает лечение от апноэ, значение доли таких пациентов среди остальных заболевших существенно возрастает.
Исследователи указывают на то, что распространенность данного заболевания среди пациентов с COVID-19 не может быть объяснена только корреляцией с ожирением, часто встречающимся при апноэ, и должна стать предметом более подробного изучения.
Синдром обструктивного апноэ во сне является клиническим нарушением, для которого характерны частые остановки дыхания во время сна, обычно сопровождаемые громких храпом. В результате таких остановок мозг вызывает короткое пробуждение, открывает дыхательные пути и возобновляет процесс дыхания. При данном нарушении человек может испытывать чрезмерную сонливость, затруднения с концентрацией внимания или головные боли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус - РИА Новости, 1920, 21.03.2020
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Юго-Западная ФинляндияЗдоровье - ОбществоТурку
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:58В Ереване ограбили офис авиакомпании Armenia
18:54Губернатор Петербурга призвал не скупать антибиотики, как гречку
18:42Эксперт прокомментировал слова Тихановской об отключении Минска от SWIFT
18:40Митингующие в Ереване оппозиционеры направились к генпрокуратуре и МИД
18:36Стало известно о новой "побочке" вакцины Pfizer от коронавируса
18:33Эксперт оценил возможность укрепления договоренностей по Карабаху
18:27Коронавирус ежедневно выявляют у почти 70 московских учителей
18:22Toyota отозвала из России почти 70 тысяч автомобилей
18:17Суд в Минске не удовлетворил жалобу на продление ареста Знака
18:13В Москве школьницу избили при прохождении квеста
18:06На митинге в Ереване представили план действий оппозиции
18:06Путин обсудил с Нетаньяху сотрудничество по вакцине от COVID-19
18:04В Рособрнадзоре поддержали лицензирование онлайн-образования
18:01На Тенерифе ужесточили правила посещения баров и пляжей
17:57Президент Австрии назвал победу Санду на выборах в Молдавии впечатляющей
17:55Трамп назвал пересчет голосов в Джорджии фальшивым
17:53Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Асбесте
17:51Трамп и Байден оценили данные о второй американской вакцине от COVID-19
17:51В Мордовии ребенок выжил, упав с пятого этажа
17:46Алиев посетил взятые под контроль Баку города в Карабахе
Лента новостейМолния