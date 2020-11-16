https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584851838.html
Корпус клиник Самарского медуниверситета готов к приему больных COVID-19
Корпус клиник Самарского медуниверситета готов к приему больных COVID-19
Дополнительные 200 коек на базе терапевтического корпуса клиник Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) готовы к приему пациентов с... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T15:32
2020-11-16T15:32
2020-11-16T15:32
михаил мурашко
здоровье - общество
михаил мишустин
дмитрий азаров
самарская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577782503_0:0:2844:1601_1400x0_80_0_0_cf88df5f37adea1180b87dd23ebccf80.jpg
САМАРА, 16 ноя — РИА Новости. Дополнительные 200 коек на базе терапевтического корпуса клиник Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) готовы к приему пациентов с коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства региона.В понедельник на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом премьер-министр страны Михаил Мишустин сообщил, что правительство расширяет коечный фонд для больных с COVID-19 в Самарской области, 200 коек будет развернуто на базе Самарского государственного медицинского университета.С инициативой перепрофилирования корпуса СамГМУ для лечения больных с коронавирусом ранее выступил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, соответствующее письмо в адрес министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко было направлено 6 ноября. Азаров поблагодарил Мишустина и профильное министерство за принятие оперативного решения."Благодаря четкому взаимодействию региона и федерального центра принято очень важное решение для всех жителей Самарской области. Несмотря на то, что сегодня в Самарской области свободно больше 26% коечного фонда, безусловно, дополнительный резерв позволяет нам чувствовать себя более уверенно при планировании работы ковид-госпиталей и оказания необходимой помощи нашим землякам", - цитирует Азарова пресс-служба.Всего, по данным областных властей, на 16 ноября в регионе создано 6 163 места в стационарах для лечения пациентов с коронавирусом и вирусными пневмониями.С начала пандемии в Самарской области подтверждено 19 078 случаев заражения коронавирусом, 17 048 человек выздоровели, 359 скончались.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201116/mishustin-1584822825.html
https://ria.ru/20201103/vertolet-1582891080.html
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577782503_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_a4740109a5e580aa90ba01563b40079a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мурашко, здоровье - общество, михаил мишустин, дмитрий азаров, самарская область, общество
САМАРА, 16 ноя — РИА Новости. Дополнительные 200 коек на базе терапевтического корпуса клиник Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) готовы к приему пациентов с коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства региона.
В понедельник на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом премьер-министр страны Михаил Мишустин
сообщил, что правительство расширяет коечный фонд для больных с COVID-19 в Самарской области
, 200 коек будет развернуто на базе Самарского государственного медицинского университета.
"Подготовка коечного фонда уже проведена. За счет средств областного бюджета проведено оснащение коек подачей кислорода. Корпус находится в резерве, однако уже полностью готов к приему пациентов", - говорится в сообщении.
С инициативой перепрофилирования корпуса СамГМУ для лечения больных с коронавирусом ранее выступил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, соответствующее письмо в адрес министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко было направлено 6 ноября. Азаров поблагодарил Мишустина и профильное министерство за принятие оперативного решения.
"Благодаря четкому взаимодействию региона и федерального центра принято очень важное решение для всех жителей Самарской области. Несмотря на то, что сегодня в Самарской области свободно больше 26% коечного фонда, безусловно, дополнительный резерв позволяет нам чувствовать себя более уверенно при планировании работы ковид-госпиталей и оказания необходимой помощи нашим землякам", - цитирует Азарова пресс-служба.
Всего, по данным областных властей, на 16 ноября в регионе создано 6 163 места в стационарах для лечения пациентов с коронавирусом и вирусными пневмониями.
С начала пандемии в Самарской области подтверждено 19 078 случаев заражения коронавирусом, 17 048 человек выздоровели, 359 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.