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Корпус клиник Самарского медуниверситета готов к приему больных COVID-19
Корпус клиник Самарского медуниверситета готов к приему больных COVID-19
Дополнительные 200 коек на базе терапевтического корпуса клиник Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) готовы к приему пациентов с... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T15:32
2020-11-16T15:32
михаил мурашко
здоровье - общество
михаил мишустин
дмитрий азаров
самарская область
общество
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САМАРА, 16 ноя — РИА Новости. Дополнительные 200 коек на базе терапевтического корпуса клиник Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) готовы к приему пациентов с коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства региона.В понедельник на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом премьер-министр страны Михаил Мишустин сообщил, что правительство расширяет коечный фонд для больных с COVID-19 в Самарской области, 200 коек будет развернуто на базе Самарского государственного медицинского университета.С инициативой перепрофилирования корпуса СамГМУ для лечения больных с коронавирусом ранее выступил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, соответствующее письмо в адрес министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко было направлено 6 ноября. Азаров поблагодарил Мишустина и профильное министерство за принятие оперативного решения."Благодаря четкому взаимодействию региона и федерального центра принято очень важное решение для всех жителей Самарской области. Несмотря на то, что сегодня в Самарской области свободно больше 26% коечного фонда, безусловно, дополнительный резерв позволяет нам чувствовать себя более уверенно при планировании работы ковид-госпиталей и оказания необходимой помощи нашим землякам", - цитирует Азарова пресс-служба.Всего, по данным областных властей, на 16 ноября в регионе создано 6 163 места в стационарах для лечения пациентов с коронавирусом и вирусными пневмониями.С начала пандемии в Самарской области подтверждено 19 078 случаев заражения коронавирусом, 17 048 человек выздоровели, 359 скончались.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201116/mishustin-1584822825.html
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михаил мурашко, здоровье - общество, михаил мишустин, дмитрий азаров, самарская область, общество

Корпус клиник Самарского медуниверситета готов к приему больных COVID-19

15:32 16.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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САМАРА, 16 ноя — РИА Новости. Дополнительные 200 коек на базе терапевтического корпуса клиник Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) готовы к приему пациентов с коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства региона.
В понедельник на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом премьер-министр страны Михаил Мишустин сообщил, что правительство расширяет коечный фонд для больных с COVID-19 в Самарской области, 200 коек будет развернуто на базе Самарского государственного медицинского университета.

"Подготовка коечного фонда уже проведена. За счет средств областного бюджета проведено оснащение коек подачей кислорода. Корпус находится в резерве, однако уже полностью готов к приему пациентов", - говорится в сообщении.

С инициативой перепрофилирования корпуса СамГМУ для лечения больных с коронавирусом ранее выступил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, соответствующее письмо в адрес министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко было направлено 6 ноября. Азаров поблагодарил Мишустина и профильное министерство за принятие оперативного решения.
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"Благодаря четкому взаимодействию региона и федерального центра принято очень важное решение для всех жителей Самарской области. Несмотря на то, что сегодня в Самарской области свободно больше 26% коечного фонда, безусловно, дополнительный резерв позволяет нам чувствовать себя более уверенно при планировании работы ковид-госпиталей и оказания необходимой помощи нашим землякам", - цитирует Азарова пресс-служба.
Всего, по данным областных властей, на 16 ноября в регионе создано 6 163 места в стационарах для лечения пациентов с коронавирусом и вирусными пневмониями.
С начала пандемии в Самарской области подтверждено 19 078 случаев заражения коронавирусом, 17 048 человек выздоровели, 359 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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