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Глава Минздрава рассказал о новом подходе к лечению COVID-19
Глава Минздрава рассказал о новом подходе к лечению COVID-19
Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о разработке нового, более эффективного подхода к лечению пациентов с коронавирусным заболеванием. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T14:28
2020-11-16T14:28
2020-11-16T15:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о разработке нового, более эффективного подхода к лечению пациентов с коронавирусным заболеванием.По словам министра, дальше следует этапность лечения: больных могут переводить на долечивание, в том числе в санаторно-курортные учреждения и профилактории. Такой подход, отметил Мурашко, позволяет сохранять места для неинфекционных больных."И пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и с онкологическими проблемами, они должны получать помощь при ухудшении состояния, в том числе плановую помощь. Поэтому этапность — это важный элемент организации", — объяснил он.Сегодня Роспотребнадзор опубликовал новое постановление, согласно которому срок выполнения теста на COVID-19 теперь ограничен 48 часами с момента поступления биологического материала в лабораторию. Кроме того, выписывать пациентов, перенесших COVID-19, можно будет после сдачи одного отрицательного теста, а не двух.При этом из стационара на амбулаторное лечение разрешается отправлять еще до получения отрицательного результата исследования методом ПЦР (исключение — проживающие в коммунальной квартире, учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием, общежитиях и гостиницах).Начиная с 17 ноября контактировавшим с заразившимися коронавирусом больше не нужно сдавать тест: при отсутствии симптомов им достаточно пробыть 14 дней на самоизоляции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201115/podavlyaet-1584752172.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости.
Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко
сообщил о разработке нового, более эффективного подхода к лечению пациентов с коронавирусным заболеванием.
"Это разворачивание коек первичного приема для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, как правило, на госпитализацию пациенты попадают со средней степенью тяжести или тяжелые пациенты. И используется так называемый этапный механизм лечения, то есть вот те койки, которые нужны острым пациентам, они оснащены 35% коек реанимации, 70% коек кислородом, и вот они должны принимать первичных пациентов, впервые поступающих в стационары", — рассказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
По словам министра, дальше следует этапность лечения: больных могут переводить на долечивание, в том числе в санаторно-курортные учреждения и профилактории. Такой подход, отметил Мурашко, позволяет сохранять места для неинфекционных больных.
"И пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и с онкологическими проблемами, они должны получать помощь при ухудшении состояния, в том числе плановую помощь. Поэтому этапность — это важный элемент организации", — объяснил он.
Сегодня Роспотребнадзор опубликовал новое постановление, согласно которому срок выполнения теста на COVID-19 теперь ограничен 48 часами с момента поступления биологического материала в лабораторию. Кроме того, выписывать пациентов, перенесших COVID-19, можно будет после сдачи одного отрицательного теста, а не двух.
При этом из стационара на амбулаторное лечение разрешается отправлять еще до получения отрицательного результата исследования методом ПЦР (исключение — проживающие в коммунальной квартире, учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием, общежитиях и гостиницах).
Начиная с 17 ноября контактировавшим с заразившимися коронавирусом больше не нужно сдавать тест: при отсутствии симптомов им достаточно пробыть 14 дней на самоизоляции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.