https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584837552.html

Глава Минздрава рассказал о новом подходе к лечению COVID-19

Глава Минздрава рассказал о новом подходе к лечению COVID-19

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о разработке нового, более эффективного подхода к лечению пациентов с коронавирусным заболеванием. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T14:28

2020-11-16T14:28

2020-11-16T15:33

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о разработке нового, более эффективного подхода к лечению пациентов с коронавирусным заболеванием.По словам министра, дальше следует этапность лечения: больных могут переводить на долечивание, в том числе в санаторно-курортные учреждения и профилактории. Такой подход, отметил Мурашко, позволяет сохранять места для неинфекционных больных."И пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и с онкологическими проблемами, они должны получать помощь при ухудшении состояния, в том числе плановую помощь. Поэтому этапность — это важный элемент организации", — объяснил он.Сегодня Роспотребнадзор опубликовал новое постановление, согласно которому срок выполнения теста на COVID-19 теперь ограничен 48 часами с момента поступления биологического материала в лабораторию. Кроме того, выписывать пациентов, перенесших COVID-19, можно будет после сдачи одного отрицательного теста, а не двух.При этом из стационара на амбулаторное лечение разрешается отправлять еще до получения отрицательного результата исследования методом ПЦР (исключение — проживающие в коммунальной квартире, учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием, общежитиях и гостиницах).Начиная с 17 ноября контактировавшим с заразившимися коронавирусом больше не нужно сдавать тест: при отсутствии симптомов им достаточно пробыть 14 дней на самоизоляции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201115/podavlyaet-1584752172.html

https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584815314.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество