https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584822338.html

Попова призвала регионы контролировать соблюдение ограничений по COVID-19

Попова призвала регионы контролировать соблюдение ограничений по COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала регионы контролировать соблюдение ограничений по COVID-19, что позволит затормозить рост заболеваемости и не... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T13:16

2020-11-16T13:16

2020-11-16T13:16

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала регионы контролировать соблюдение ограничений по COVID-19, что позволит затормозить рост заболеваемости и не принимать более жестких мер."Требования, которые сегодня вводятся в субъектах Российской Федерации, также должны контролироваться в субъектах РФ всеми возможными способами - и федеральными органами исполнительной власти, на что они сориентированы. Реализуются эти поручения и по линии Роспотребнадзора, и по линии министерства внутренних дел, и конечно же субъектами и муниципалитетами. Такое движение позволит затормозить развитие ситуации и не допустить принятия более жестких мер",- сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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