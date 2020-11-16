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Попова призвала регионы контролировать соблюдение ограничений по COVID-19
Попова призвала регионы контролировать соблюдение ограничений по COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала регионы контролировать соблюдение ограничений по COVID-19, что позволит затормозить рост заболеваемости и не... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T13:16
2020-11-16T13:16
2020-11-16T13:16
распространение нового коронавируса
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анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала регионы контролировать соблюдение ограничений по COVID-19, что позволит затормозить рост заболеваемости и не принимать более жестких мер."Требования, которые сегодня вводятся в субъектах Российской Федерации, также должны контролироваться в субъектах РФ всеми возможными способами - и федеральными органами исполнительной власти, на что они сориентированы. Реализуются эти поручения и по линии Роспотребнадзора, и по линии министерства внутренних дел, и конечно же субъектами и муниципалитетами. Такое движение позволит затормозить развитие ситуации и не допустить принятия более жестких мер",- сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество