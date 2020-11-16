https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584819832.html

Мурашко рассказал об амбулаторном и стационарном лечении COVID-19

Мурашко рассказал об амбулаторном и стационарном лечении COVID-19

Около 17 препаратов от COVID-19 применяются в России на амбулаторном этапе и 32 в стационарах, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T13:03

2020-11-16T13:03

2020-11-16T13:05

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коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Около 17 препаратов от COVID-19 применяются в России на амбулаторном этапе и 32 в стационарах, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сегодня методические рекомендации министерства здравоохранения уже девятого пересмотра, туда вошли самые современные схемы лечения. Они включают, в общей сложности, около 17-ти препаратов для амбулаторно-поликлинической терапии, амбулаторно-поликлинического этапа, в общей сложности это основные препараты. И 32 препарата – это для формуляра стационарного применения", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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