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Попова оценила результат жестких мер по коронавирусу
Попова оценила результат жестких мер по коронавирусу
Жесткие ограничительные меры по коронавирусу и контроль за их соблюдением дают результат, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T12:51
2020-11-16T12:51
2020-11-16T13:06
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Жесткие ограничительные меры по коронавирусу и контроль за их соблюдением дают результат, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Жесткие меры и жесткий контроль за их обеспечением, безусловно, дают свой результат, и вместе с тем в субъектах, где установлены ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет и больных хроническим заболеваниями, летальность составляет 1,2, а в субъектах, где таковые мероприятия не введены, эта цифра увеличивается порядка до двух раз", - заявила Попова на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусомПоследние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, общество