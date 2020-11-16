https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584817060.html

Попова оценила результат жестких мер по коронавирусу

Попова оценила результат жестких мер по коронавирусу

Жесткие ограничительные меры по коронавирусу и контроль за их соблюдением дают результат, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T12:51

2020-11-16T12:51

2020-11-16T13:06

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Жесткие ограничительные меры по коронавирусу и контроль за их соблюдением дают результат, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Жесткие меры и жесткий контроль за их обеспечением, безусловно, дают свой результат, и вместе с тем в субъектах, где установлены ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет и больных хроническим заболеваниями, летальность составляет 1,2, а в субъектах, где таковые мероприятия не введены, эта цифра увеличивается порядка до двух раз", - заявила Попова на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусомПоследние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, общество